El Carrer del Palau Reial de Palma se llenó de iconos, no solo de Aurora Picornell, sino que los manifestantes, entre ellos familiares de represaliados, mostraron imágenes de sus padres o abuelos reprimidos por el franquismo. Los diputados de la oposición se sumaron al medio millar de manifestantes, tras abandonar el pleno. También había caras conocidas como el ex president del Govern, Francesc Antich. «Mi padre estaría orgulloso viéndome en esta manifestación», expresa Consuelo Pau. Sostiene una imagen en la que aparecen varios hombres castigados por el falangismo. La gente se va acercando y mientras reconocen algunos rostros, varios señores mayores se animan a contar quiénes eran los integrantes del retrato que sujeta Pau. «Mi padre no aparece en esta foto, él era madrileño, al igual que yo», expresa la manifestante.

Pau hace varios años que reside en Mallorca y explica que su padre, Benito Pau, estaba afiliado a las Juventudes Socialistas y sufrió durante la guerra, pero recalca que «lo peor vino después de la guerra». «Estuvo internado en un campamento de trabajadores, no sabíamos cuándo volvería, luego estuvo en la prisión de Guadalajara. Y así toda mi familia, no puedo comulgar con otra cosa», refleja Pau. A su vez declara entristecida que «sintió pena» cuando vio la imagen de Aurora Picornell rasgada por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Parlament de les Illes Balears

No muy lejos de Pau, Maria Coll enseña un retrato. En este caso, se trata de un familiar. Su abuelo, Diego Hernández, fue fusilado en una possessió de Son Busquets poco después de que llegara a Mallorca desde Murcia. La asistente a la concentración explica que su abuelo no formaba parte ni militaba en ninguna agrupación política. «Mi madre fue a buscarlo en la actual Sala Augusta y luego en el Castell de Bellver, más tarde fue al cementerio y lo vio allí muerto con un disparo en la cabeza. Pero no pudo recuperar el cuerpo. No sabemos donde está su cadáver, entendemos que en alguna fosa común», revela Coll. Asimismo, exterioriza que Le Senne «tendría que dimitir por calidad democrática».

