Una víctima de la estafa inmobiliaria en Son Gotleu: “Yo confié en Milagros, pero ella se llevó todo el dinero que le dimos”

Decepción, frustración e impotencia. La mayoría de los perjudicados que ayer declararon en la tercera sesión del juicio en la Audiencia de Palma por la gran estafa inmobiliaria que se gestó en Gotleu se mostraron apesadumbrados. Todos cargaron contra la principal encausada, Milagros H.H., que afronta una petición de condena de ocho años de cárcel. “Yo confié en Milagros, pero ella se llevó el dinero”, recalcó una afectada ante la sala.

“No recuerdo el año en que la conocí. Yo quería comprar una vivienda y ella se dedicaba a comprar casas y venderlas. Me dijo que me la podía dejar más barata porque conocía al dueño. Me pidió 11.000 o 12.000 euros, me dio un número de cuenta del banco y yo le ingresé el dinero. La Policía luego me dijo que ese dinero pasó directamente a su hija”, manifestó la víctima.

“Yo le pedía que me diera un contrato, pero ella me daba largas, hasta el día de hoy. También le dije que tardaba mucho la documentación y ella me dijo que los dueños de la vivienda eran de Barcelona y que por eso íbamos a tardar un poquito”, se lamentó la mujer. “Luego, ya no la vi más, no tenía su teléfono. Milagros se llevó todo el dinero”, aseguró, ante el tribunal de la sección primera. De esta forma, se quedó sin sus ahorros y sin la casa.

Otro perjudicado recordó que cuando conoció a la acusada, ella le dijo que tenía una agencia inmobiliaria. “Luego lo investigué y no era una agencia, era su casa”, señaló. “Quería comprar un terreno en Son Ferriol. Le hice una transferencia de 30.000 euros y por cajero ingresé 3.000 euros. También le entregué en mano 4.000 euros en un bar del Rafal y una tasación de 900 euros. “Creo que no firmé ningún documento, ella no me daba ningún papel a medida que yo iba pagando”, admitió el hombre.

“Todo esto psicológicamente me hundió mucho, prefiero no sumar todo el dinero que me estafó”, manifestó durante la vista oral. El afectado no pudo recuperar el dinero y nunca pudo adquirir el terreno. “En realidad ella no hizo ninguna gestión. El dueño del terreno había fallecido. Ella me decía que estaba en contacto con los propietarios. El abogado de la familia del dueño me dijo que todo era falso. Ellos no habían recibido nada y no sabían nada”, detalló el testigo. Según su versión, empezó a moverse cuando Milagros desapareció. “Ella se había fugado”, apuntó. “Una vez me acompañó a un banco para una hipoteca. Menos mal que me eché atrás”, aseguró.

Conocida en la ciudad

“Toda Palma la conocía”, declaró otra víctima que le pagó 15.000 euros por una vivienda. Luego descubrió que el inmueble que iba a comprar había sido vendido recientemente a otra persona.

“Me ha hecho perder todo lo que tengo. Cuando le entregué todo el dinero, a los pocos días, Milagros se dio a la fuga”, se quejó una joven afectada.

Otro testigo declaró que su suegro le dijo que Milagros se dedicaba a conseguir casas. “Fuimos a un bar y ella me dijo que trabajaba con 1.500 euros. Miramos un piso en el Rafal por 150.000 euros. Milagros nos pidió 20.000 euros de la escritura y el papeleo. También me pidió 2.000 euros para reservar la casa. No nos salió bien y miramos otra vivienda. En mano le dimos 20.000 euros, aparte de los primeros 1.500 euros”, especificó el hombre.

“Milagros me hizo pedir un préstamo de 17.000 euros que aún estoy pagando. No sospechamos nada. Yo le di mis papeles de mi nómina y de mi trabajo. Y una vez fuimos al banco por el tema de una casa, pero no llegamos a un acuerdo”, rememoró el afectado. “No hemos recuperado nada del dinero. A ella ya no la vimos más. Fui a la zona del Rafal por donde vivía y no la vimos. Me enteré de que se había ido. Lo comentaba la gente”, agregó el hombre.

Una policía nacional que instruyó una parte de las diligencias confirmó que llevaban buscando a Milagros y su familia desde febrero de 2022. “Los localizamos en la provincia de Cádiz el 13 de junio de 2022. No encontramos dinero. Ellos se marcharon porque sabían que estaban siendo buscados”, indicó la investigadora. Según manifestó, revisaron todo el vehículo en el que estaban. Desde esas fechas, la principal acusada y su esposo permanecen encarcelados.

Suscríbete para seguir leyendo