La oposición pide la dimisión de Le Senne: «Ha perdido la autoridad moral»

Toda la oposición se unió ayer para pedir la dimisión inmediata del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos presentaron un escrito de remoción para destituir al diputado de Vox, si bien el PP actuó de cortafuegos e impidió su tramitación.

Iago Negueruela: «Exigimos al PP que tome medidas»

«Visto que no va a dimitir, exigimos al PP que tome medidas. Salen en todos los telediarios porque un presidente del Parlament arranca de forma agresiva una fotografía de un ordenador de la vicepresidenta. Es inadmisible. Hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Y si lo hace solo puede pedir disculpas y dimitir. Pero el PP ha puesto obstáculos para que no se tramite su revocación mientras hacen un ejercicio de equidistancia culpando a unos y a otros. O están con la democracia o se sitúan con la ultraderecha, aunque eligieron desde el primer día en que se abrió este Parlament. El presidente está obligado a reparar la memoria de las víctimas y acatar las leyes aunque no le gusten. El PP tiene que romper con la ultraderecha».

Lluís Apesteguia: «Esta situación no había pasado nunca»

«Es una actitud no solamente impropia sino prácticamente incalificable. Tuvo una actitud agresiva contra la vicepresidenta. No solo discutimos la interpretación completamente arbitraria a la hora de expulsarla por exhibir la fotografía de la Hija Predilecta de Mallorca, que en ningún caso se puede calificar de un uso partidista, sino de una actitud agresiva contra una persona de la Mesa, algo que no había pasado nunca. Esta situación inaudita requiere de acciones extraordinarias. El artículo 39 del Reglamento no se había activado nunca, lo que demuestra la gravedad de los hechos. Es una auténtica vergüenza que PP y Vox hayan hecho servir su mayoría para impedir tan solo el debate. Los miembros del PP están protegiendo a Le Senne y su injustificable agresión. Si Prohens y el PP consideran que el presidente del Parlament puede pegar manotazos al ordenador de la vicepresidenta de la Cámara y arrancar una fotografía de la Hija Predilecta de Mallorca, necesitamos saberlo ahora, porque esto lo cambiaría todo. Si esto no se subsana, nada volverá a ser igual. No estamos delante de un debate entre izquierdas y derechas, sino frente a algo mucho más grave, y parece que el PP no se da cuenta de la inmensa gravedad de lo que sucedió. Es muy decepcionante ver que no han entendido nada. Se están situando en un terreno muy peligroso, lejos del ámbito democrático. El presidente del Parlament necesita mantener una honorabilidad exquisita, y después de lo sucedido es imposible que recupere de ninguna forma la autoridad moral que requiere su figura. No puede hacer nada para recuperarla porque los hechos fueron lo suficientemente graves como para que no haya marcha atrás. Solo le queda la dimisión y, a partir de aquí, nombrar a otra persona que sea capaz de no ejercer la violencia sobre el resto de miembros de la Mesa».

Josep Castells: «El PP está protegiendo a Le Senne»

«La actitud del presidente es completamente injustificable e impropia de una institución democrática. En un año se le ha caído la careta a Le Senne porque quiso demostrar que tenía formas amables y suaves, pero el martes se vio quién es. El PP le está protegiendo y son los responsables de esta situación. Es una situación que no admite ninguna justificación. Tenemos que ser impecables. Debe asumir su responsabilidad y dimitir. La pelota está en el tejado del PP porque impide que se lleve a cabo el debate sobre la idoneidad de Le Senne para presidir el Parlament.

Cristina Gómez: «Prohens sigue dándole su apoyo»

«Francamente no me esperaba que el PP mantuviera esta equidistancia. Si yo fuera Prohens, mañana [por hoy] no querría estar todo el día con Le Senne detrás. Pensaba que ella sería la primera interesada en evitar esta imagen, pero vemos que le siguen dando su apoyo. Le Senne justifica su decisión porque durante la intervención del diputado de Vox Sergio Rodríguez la foto podría alterarle, cuando legitimó hace unas semanas al general Yagüe, el carnicero de Badajoz, responsable de la muerte de 2.000 personas. ¿De verdad tiene tantos miramientos con un diputado que se pasa el día provocando legitimando crímenes de guerra?».