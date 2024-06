Mercedes Garrido: «La rabia de Le Senne no era contra mí sino contra el símbolo antifascista que es Aurora Picornell»

Pasadas unas horas y en frío, ¿cómo recuerda ese momento vivido con el presidente del Parlament?

La sensación que me queda es de indignación absoluta, y cuanto más veo las imágenes, más me indigno, porque me parece que es un arrebato, una salida autoritaria, directamente violenta. Da manotazos al ordenador, arranca la fotografía. Este arranque de violencia por parte de Le Senne supone tomarse la justicia por su mano. Es verdad que Pilar Costa y yo podíamos prever que nos expulsaría, y le pedimos que lo justificara porque era un acto arbitrario. Pero una cosa es eso, aunque sea desmesurado, y otra muy distinta es un acto violento, que es lo que hace en ese momento, tanto sobre el ordenador como luego sobre la fotografía. Que conste tiene medios para no haber actuado así, porque el Parlament dispone de los ujieres y del personal de seguridad.

Hablemos de sentimientos. ¿Cuáles han sido los suyos a lo largo de esta historia?

Me quede fría porque nadie esperaba eso. Pero a partir de ahí, de frustración. Supongo que en el caso de Le Senne es de vergüenza, y espero que la sienta mucho. Ahora, lo que tengo es un profundo sentimiento de agradecimiento a toda la gente que nos está trasladando su apoyo. Y también de dignidad. Porque todo esto va a servir para colocar la dignidad de todas las víctimas del Franquismo sobre la mesa, de toda la gente que Vox quiere acallar con la supresión de la Ley de memoria Democrática. Hay un sentimiento muy profundo de dignidad en este momento.

Violencia

Se habla del ordenador y de la foto. ¿Mercedes Garrido se siente víctima de la violencia?

La actitud de Gabriel Le Senne es violenta. Lo es hacia mi ordenador, pero sobre todo hacia el símbolo antifascista que representa Aurora Picornell. ¿Hacía mí? Pasó todo tan rápido que no te lo puedo decir. Quería obligarme a hacer en aquel momento lo que él decía. Ese abuso de autoridad es evidente y brutal, y empleó la fuerza en un arrebato. Pero su rabia no es contra mí, sino contra ese símbolo.

Se está planteando la posible existencia de un delito de odio.

Hay que estudiarlo y no nos podemos pronunciar de manera tajante, pero creo que base tiene. Porque es una violencia dirigida contra un símbolo de la lucha antifascista en Balears. No olvidemos que la Ley de Memoria Democrática de las islas sigue vigente, porque el martes solo se tomó en consideración iniciar los trámites para derogarla, y el presidente del Parlament está obligado a cumplirla.

Garrido abandonando la sala tras ser expulsada por Le Senne / DM

¿Ha hablado con Le Senne desde que sucedieron estos hechos?

Sí. Hemos tenido Junta de Portavoces y he hablado en privado con él. Se ha disculpado por la actitud que tuvo, pero el problema es que es una disculpa muy cínica, porque al mismo tiempo ha enviado un escrito a todos los medios de comunicación diciendo que Pilar Costa y yo provocamos la situación, afirmando que nosotras nos rebelamos. Todo el mundo ha visto las imágenes. ¿En qué momento nos rebelamos? Y dando su versión de los hechos, totalmente parcial. Eso es una actitud totalmente machista

¿Ha recibido el apoyo de algún representante del PP?

Ninguno.

Le Senne alegó que la Mesa debe de ser neutral. ¿Era correcto que la foto estuviera ahí o debería de haberse limitado a la bancada socialista?

Esa foto es de una Hija Predilecta de Mallorca, aprobada en el pleno del Consell Insular por unanimidad. Aurora Picornell tiene ese reconocimiento con el apoyo de todos los grupos políticos. ¿Eso vulnera la neutralidad? ¿Si hubiera puesto la foto de un santo me la habría arrancado?

¿Qué valoración hace de la reacción social que se ha producido?

Abrumadora. Pilar (Costa) y yo la agradecemos profundamente. Cualquier persona progresista, con ideas de dignidad y de defensa de los Derechos Humanos agradece la reacción social que se ha producido. Y creo que las víctimas del Franquismo, si pudieran, también lo agradecerían. Porque el trasfondo real es que quieren derogas la Ley de Memoria Democrática de Balears y callar a esas víctimas.

Papel del PP

¿Qué papel debería de jugar el PP en esta historia?

Aquí no se puede ser equidistante, porque supone posicionarse con la actitud de Le Senne. De todas formas, su portavoz, Sebastià Sagreras, ha dejado claro el apoyo que dan al presidente del Parlament.

¿Le Senne debe de dimitir?

Sí.

¿Hay otras medidas que se deberían de adoptar?

Todos los grupos de la oposición de izquierdas han presentado un escrito pidiendo la remoción, una vía que no se ha empleado nunca, lo que permite quitar a un miembro de la Mesa por no cumplir con sus obligaciones. Curiosamente, el PP no ha admitido a trámite el escrito. Al final, de lo que se trata es que el PP está derogando la Ley de Memoria Democrática, porque Vox solo tiene siete diputados que no le bastan para nada. Aquí el PP es cómplice de Vox. Quiero hacer un llamamiento a los populares para que vuelvan a la senda de la dignidad.

