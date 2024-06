El PP protege a Le Senne tras destrozar la foto de Aurora Picornell y se conforma con el perdón

El Partido Popular de Marga Prohens ha decidido proteger al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, después de arrancar y destrozar la foto de Aurora Picornell y considera que debe seguir al frente de la Cámara balear mientras pida perdón de forma pública por lo sucedido, a pesar de que toda la oposición en bloque denuncia que no puede continuar "ni un minuto más" al frente de la institución porque ha perdido la "autoridad moral" para seguir en el cargo.

El diputado de Vox, en cambio, no ha comparecido ante los medios en ningún momento del día para pedir perdón, sino que se ha limitado a ofrecer unas breves declaraciones ante TVE en las que afirma que "lo que me sacó de mis casillas, pido disculpas por haber perdido los estribos, fue que no siguieran mis instrucciones".

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, habla de "perder las formas y la razón" o de decisiones "tan desafortunadas" en relación al comportamiento del presidente del Parlament: "No supo estar y la respuesta fue totalmente deplorable". Pese a ello, considera que la vicepresidenta de la Mesa, Mercedes Garrido, provocó con sus "gesticulaciones e interpretaciones" a Le Senne durante los momentos previos al suceso al no guardar la "neutralidad que se presume" a los dirigentes del Parlament: "Lo que pasó ayer entre PSOE y Vox nos avergüenza, después de semanas de creciente agresividad y tensión en el Parlament".

Sagreras asegura que en los últimos meses ha habido "demasiados ejemplos de malos comportamientos" en la Cámara balear y pide que se abra "una reflexion colectiva sobre esta tensión y agresividad", mientras lamenta que los ciudadanos "no se pueden sentir bien representados".