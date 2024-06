Le Senne desgarra a las mujeres asesinadas por el franquismo

El presidente del Parlament y segunda máxima autoridad de Baleares, Gabriel Le Senne, desgarró ayer en público a las mujeres asesinadas por el franquismo en Mallorca. Ocurrió durante la derogación de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó ayer en la Cámara. Le Senne destrozó la fotografía de tres de las Roges del Molinar, todas ellas ejecutadas por los falangistas, las hermanas Catalina y Antònia Flaquer y Aurora Picornell, el gran icono de la represión en las islas. También expulsó a las dos diputadas socialistas que portaban dichas imágenes al «negarse a acatar» sus órdenes de retirarlas. Todo ello ocurrió ante el silencio del Partido Popular y la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien huyó rápidamente de la escena que había montado uno de sus socios.

La polémica se desató cuando las diputadas del PSIB-PSOE Mercedes Garrido y Pilar Costa, vicepresidenta segunda y secretaria segunda de la mesa respectivamente, exhibieron en sus escaños las imágenes de las represaliadas a modo de protesta por la derogación de la Ley de Memoria Democrática que se estaba debatiendo, a instancias de Vox.

Le Senne reaccionó y exigió a ambas que retiraran los retratos de forma inmediata. «La mesa debe ser neutral, ya los han tenido un buen rato», argumentó el ultraconservador, a lo que Garrido respondió: «Estas imágenes están aquí como acto de justicia y como acto de reparación de asesinados por verdugos falangistas». Una respuesta que desató la ira del presidente del Parlament, cerrando violentamente el portátil de la socialista y arrancando con sus propias manos la fotografía de las mujeres represaliadas que estaba pegada en el mismo. La foto de Picornell y una de las hermanas Flaquer quedó completamente destrozada tras la violenta reacción del presidente.

«Presidente, no puede tocar mi ordenador», denunció la socialista. Finalmente, el ultraderechista, tras llamar tres veces al orden tanto a Garrido como a Pilar Costa, las expulsó del pleno. «Esto no había sucedido en 40 años, ya tienen el espectáculo que venían a buscar», espetó Le Senne.

La situación desató la indignación en la bancada de la izquierda, con el portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, preguntando «qué desórdenes pueden promover las fotos de asesinadas por el franquismo».

Acto seguido, Le Senne amenazó con expulsar a todos los socialistas que estaban mostrando su descontento con la decisión. «Si no aceptan el orden tendré que expulsarlos a todos. Podría ser más estricto y he tenido manga ancha», manifestó entre la aprobación de sus compañeros de Vox. La amenaza surgió efecto y, ante el riesgo de ser expulsados del hemiciclo, los socialistas decidieron frenar sus protestas. Quien fue un paso más allá fue la diputada de Podemos, Cristina Gómez, quien aprovechó su intervención durante el debate de la ley de memoria para acusar a Le Senne de haber empleado «la fuerza física» y exigió su dimisión inmediata. «Permite que Vox acuse al PSOE de tener las manos manchadas de sangre pero esto no. No es que tenga que pedir disculpas, es que ya está tardando en dimitir», detalló Gómez.

La polémica llega en una semana donde el propio Le Senne ya había sido desautorizado por parte del PP. Cabe recordar que su portavoz Sebastià Sagreras denunció que el dirigente de Vox «no puede utilizar el Parlament como si fuera su cortijo», después de que Le Senne no quiera colgar la bandera LGTBI en la fachada del edificio.

Silencio del PP

La actitud de ayer de Le Senne cogió a contrapié al Partido Popular, que optó por un silencio absoluto durante todo momento. De hecho, en la intervención posterior de la diputada Cristina Gil no hubo ningún reproche al gesto que había llevado a cabo el presidente. No obstante, lo que hizo el presidente del Parlament arrancando con ira la foto de Aurora Picornell descolocó al Ejecutivo. Prueba de ello fue que ningún diputado popular quiso aplaudir cuando se aprobó definitivamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Balears y Prohens abandonó a la carrera el hemiciclo sin querer estar presente en la escena. En privado, voces del PP expresaron su desaprobación con lo ocurrido.

Por su parte, PSIB, Unidas Podemos y Més per Mallorca pidieron tras el pleno la dimisión de Le Senne. La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, opinó que Le Senne «ya está tardando en dimitir». «No puede presidir el Parlament», agregó. De su lado, el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, lamentó, primero, la toma en consideración de la derogación, para después exigir también la dimisión del presidente de la Cámara. En la misma línea, Més per Mallorca criticó el comportamiento «fascista y violento» de Le Senne, que consideró inaceptable.

Yolanda Díaz se pronuncia

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, se mostró muy crítica con la actitud de Le Senne a través de sus redes sociales. «No solo derogan las leyes que tratan de devolverles un poco de verdad y de justicia a las víctimas, también tienen la poca decencia de romper sus fotografías. Es intolerable», expresó Díaz a través de X (antes Twitter). Una crítica que también lanzó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificando este hecho de «lamentable». «Lo que hemos visto es un acto violento rompiendo una foto de personas que han sido fusiladas por defender la libertad y la democracia», determinó Torres.

En la misma línea se pronunció la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, quien cambió su foto de perfil en redes sociales y colocó la de Aurora Picornell. «Ante el odio, hay que tenerlo claro. Ante el odio, respeto a las instituciones, a los valores democráticos, a la memoria histórica. Justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo que fueron asesinadas por defender la libertad», manifestó Armengol.

Por su parte, la Plataforma per la Memòria Democràtica, rechazó «el comportamiento indigno» de Le Senne, que «deshonra públicamente la institución de los ciudadanos de Balears». También exigen su dimisión y cargaron contra Prohens reclamándole que rompa con Vox.