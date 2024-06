Isabel Vicens, condecorada: "Estoy muy emocionada, al principio no me lo creía"

«Estoy muy emocionada, cuando me llamaron no me lo creía». Así ha expresado cómo se siente la presidenta ejecutiva del Grupo Agromallorca, Isabel María Vicens, a este diario, después de recibir la Orden del Mérito Civil del rey Felipe VI.

El rey Felipe VI ha condecorado esta mañana a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla, por representar las «mejores virtudes cívicas» y reforzar la cohesión y la convivencia democrática, según sus palabras, en el marco de los actos programados para conmemorar el X aniversario de su reinado.

Vicens está muy «orgullosa» de representar a las islas. «Estoy muy agradecida por este premio, no solo hacia mi persona y mi profesión, sino que también por representar al sector agrario de las islas y en especial a las mujeres del mundo rural», ha indicado.

Ha explicado que al principio pensaba que era una broma y no se creía este reconocimiento. «Hasta que no me llegó un email con todos los datos no acabé de creérmelo, ha sido muy emocionante»,

La selección de los condecorados ha sido, con criterios de representación y equilibrio territorial y sectorial, es fruto del contacto de la Corona con la sociedad y se ha podido realizar con la aportación institucional del conjunto de las administraciones y también de otras muchas entidades, organizaciones, asociaciones y colectivos representativos en distintos ámbitos, laboral, económico, social, educativo y cultural.