El PP desautoriza a Le Senne tras su enfado por tener que colgar la bandera LGTBI: "No puede utilizar el Parlament como si fuera su cortijo

El Partido Popular desautoriza al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, tras acusar a los populares de "traición en toda regla" por votar a favor de colgar la bandera LGTBI en la fachada del edificio. El portavoz del partido en la Cámara balear, Sebastià Sagreras, denuncia que el dirigente de Vox "no puede utilizar el Parlament como si fuera su cortijo" y recuerda que, debido al cargo que ostenta, Le Senne es también un representante del colectivo LGTBI.

Considera que las palabras de Le Senne contra el vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira, "no son muy agradables" después de que apuntara directamente al dirigente del PP por acatar la orden proveniente del Consolat. "Durante estos meses he propuesto un acuerdo formal sobre banderas y símbolos por escrito, aunque Rovira me dijo que no hacía falta porque teníamos un acuerdo en firme entre caballeros. Al preparar la Mesa reiteró su compromiso, pero en el transcurso de la reunión me indicó que había recibido órdenes de votar a favor", aseguró el presidente en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes.

En este sentido, Sagreras considera que Le Senne debería estar "muy agradecido" con Rovira porque le "acompañói y aconsejó" cuando no tenía ninguna experiencia al frente de una institución como el Parlament.

Vox tranquiliza al PP

A pesar de que el presidente del Parlament aseguró que esta decisión "no ayuda a mantener la buena relación y colaboración entre los dos grupos" y deslizó posibles consecuencias para el Govern, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se ha encargado de tranquilizar a sus socios: "No es tan débil el acuerdo para romperlo por unas discrepancias", si bien asegura que está "totalmente de acuerdo" con su compañero de partido porque las "únicas" banderas oficiales que existen son la española y las autonómicas: "Es un deber de neutralidad del Parlament".