El Govern también colgará la bandera LGBTI en el Consolat

El Govern balear también colgará la bandera LGTBI el próximo 28 de junio por el Día del Orgullo en todos los edificios, incluido el Consolat de Mar, a pesar de las críticas de Vox tras el apoyo del Partido Popular a que el Parlament coloque el símbolo en la fachada.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, minimizó los ataques dialécticos del presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne, y los consideró una «cuestión menor» porque PP y Vox no piensan igual en esta cuestión: «Somos dos partidos distintos y tenemos planteamientos diferentes, no supone una confrontación directa para nosotros».

El Govern aseguró que este distanciamiento entre partidos «evidencia lo que todo el mundo sabe», en referencia a que son formaciones separadas a pesar de que los populares gobiernan gracias a los votos de Vox: «No creo que por esto se produzcan confrontaciones de relevancia, al menos por parte del Govern y del PP no las habrá».

Preguntado acerca del cambio de posición de los populares después de rechazar hace apenas un año que se colgara la bandera en el Parlament -justificaron la decisión de declinar la iniciativa porque en la pasada legislatura ya se acordó que solo habría símbolos oficiales-, el portavoz del Govern aseguró que «el año pasado se llegó a un acuerdo y se tomó una decisión, y este año se ha tomado otra» porque, en esta ocasión, este año desde el PP «hemos ponderado más que sí queríamos que se colgar».

Le Senne acusó ayer al partido de Marga Prohens de «traición en toda regla» por votar a favor de la propuesta, calificó de «decepción absoluta» que los populares apoyaran la iniciativa de la izquierda a favor y anunció que estudiarán si legalmente se puede parar este acuerdo: «Estamos a tiempo de que la Mesa rectifique».

Llengo baléà

El Govern defendió ayer que, a pesar de que PP y Vox votaron en contra de revocar el título de ‘real’ a la Acadèmi de sa Llengo Baléà en el Congreso, siguen defendiendo y «no discutimos» lo que pone en el Estatut de Autonomia en referencia a la unidad de la lengua. Un planteamiento, aseguró Costa, que comparten también en la dirección nacional del PP.«El posicionamiento es exactamente el mismo y no cambiará ni un milímetro ni en Balears ni en Madrid. La Casa Real tomó una decisión que nosotros respetamos, pero es evidente que no la compartimos. Ahora bien, no le podemos decir a Casa Real lo que puede hacer o no, aunque tengamos un posicionamiento diferente», señaló el portavoz del Govern.

n