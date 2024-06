Así es el día a día de los pacientes del hospital de la Cruz Roja de Mallorca: «Somos felices pese a que estamos enfermos»

La afición por los mandalas de colores es uno de los pasatiempos que ha descubierto Antònia Ferragut desde que tiene cáncer de útero. «Mi hija me trajo un libro para colorear porque pasaba demasiado tiempo con el móvil en el hospital. Desde entonces, no paro de pintar. Me entretiene y me relaja», explica. Tiene 71 años y es una de las pacientes ingresadas en el área de larga estancia del hospital de Cruz Roja, ubicado en el número 90 de la calle Pons i Gallarza.

Antònia Ferragut, una de las pacientes de larga estancia en Cruz Roja. / MANU MIELNIEZUK

Allí hace vida desde hace más de un año junto con otros pacientes en situación vulnerable, ya sea por motivos económicos o sociales, mientras permanecen en listas de espera para ingresar en residencias públicas. Los más afortunados tienen el apoyo de sus familiares, como Antònia: «Mis hijos vienen a verme todos los días. Cuando estaba muy enferma incluso dormían conmigo. Ahora sigo con la quimioterapia pero estoy mejor», comenta. «Llevo más de un año en Cruz Roja, me he acostumbrado y pese a que estoy enferma soy feliz», asegura.

Imagen de archivo del hospital recién reformado en 2021. / MANU MIELNIEZUK

Para los pacientes de esta planta, muchos de ellos sin red familiar o bajos recursos económicos, es clave la figura de la psicóloga del centro, Marina Gil. Su labor va más allá de la terapia individual: es un pilar de apoyo emocional y social, sobre todo para los más mayores que sufren la soledad, con los que también previene el deterioro cognitivo a través de ejercicios de estimulación. Es la aliada de muchos pacientes en el hospital, como José Luis Márquez: «Es muy buena conmigo, aunque a veces me da caña», ríe.

No lleva mucho tiempo en Cruz Roja, pero tiene a los sanitarios impresionados con su optimismo y motivación. Su cuerpo ha pasado por varias operaciones de próstata y de pulmón, problemas en la cadera, una hernia y un diagnóstico de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una dolencia que dificulta la respiración de forma permanente. Aun así, José Luis no pierde el entusiasmo: «Aquí me atienden muy bien. A veces tengo dolor, a veces me cuesta dormir por las noches porque no respiro bien. Pero estoy contento con mis amigos en el hospital. ¿Por qué no iba a ser optimista?», insiste el granadino de 77 años.

El área de hospitalización de larga estancia de Cruz Roja registró 20.857 pacientes sociosanitarios en el año 2023, con una estancia media de 357 días por persona y un 96% de ocupación. Esta cifra representa un incremento del 2% respecto al año anterior. La unidad acoge a pacientes en situaciones vulnerables en tanto que logran ingresar en residencias públicas, y además de atención médica, se les proporciona asistencia social, psicológica y terapia ocupacional.

