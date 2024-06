Le Senne colgará la bandera LGTBI en el Parlament pese a la "traición" del PP

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, colgará la bandera LGTBI el 28 de junio por el Día del Orgullo porque "es obligatorio cumplir los acuerdos y no voy a dar instrucciones a ningun funcionario" de que no se coloque en la fachada de la institución, si bien el dirigente de Vox ha acusado al Partido Popular de Marga Prohens de "traición en toda regla" por votar a favor de la propuesta. Le Senne califica de "decepción absoluta" que los populares hayan votado a favor y anuncia que estudiarán si legalmente se puede parar este acuerdo: "Estamos a tiempo de que la Mesa rectifique". Hay que recordar que la mayoría de la derecha tumbó el año pasado la misma propuesta como se había hecho hasta entonces.

Le Senne asegura que se trata de una decisión "muy grave" porque, según ha explicado en una rueda de prensa convocada con urgencia, tenía hasta ahora un acuerdo con el PP para que solo se colgaran banderas distintas a las oficiales cuando hubiera unanimidad en la Mesa del Parlament, un pacto no escrito que permitía al presidente vetar cualquier iniciativa con su voto en contra.

Denuncia que la bandera LGTBI "representa a un lobby, no a todos los homosexuales" y, por tanto, su partido lo ve como un "símbolo divisivo", y pone como contraejemplo de institución oficial que genera adhesión por parte de todos los partidos a la Policía Nacional.

El presidente apunta directamente al vicepresidente de la Mesa, el popular Mauricio Rovira, por acatar la orden proveniente del Consolat para que votara a favor de colgar la bandera: "Durante estos meses he propuesto un acuerdo formal sobre banderas y símbolos por escrito, aunque Rovira me dijo que no hacía falta porque teníamos un acuerdo en firme entre caballeros. Al preparar la Mesa reiteró su compromiso, pero en el transcurso de la reunión me indicó que había recibido órdenes de votar a favor".

Preguntado por si esta decisión tendrá repercusiones en las relaciones con el PP, el presidente del Parlament se limita a expresar que "no ayuda a mantener la buena relación y colaboración entre los dos grupos".