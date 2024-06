El conseller de Educación rechaza el nuevo modelo de Selectividad aprobado por Madrid

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha expresado su rechazo al nuevo modelo de Selectividad aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que se empezará a aplicar el próximo curso.

Ha criticado que el ministerio de Educación no apueste por hacer una prueba única para todo el país y, en línea con el argumentario del PP nacional y aunque sí se introducen varias modificaciones de cierta importancia (como que ya no será posible elegir entre dos modelos de examen), el conseller ha considerado que en definitiva el Gobierno no cambia nada más allá del nombre: ahora las pruebas pasarán a ser PAU en vez de PBAU. "Le cambian el nombre y la han maquillado, y que han hecho que será más consensuado y homogénea en el territorio", ha considerado.

Vera ha lamentado asimismo que el Consejo de Ministros haya aprobado el real decreto "de forma unilateral y sin escuchar a las comunidades autónomas" y sin una conferencia sectorial previa, pese a que la ministra Alegría precisamente destacó ayer que el modelo se ha diseñado tras "más de 200 reuniones" con universidades, autonomías, familias y alumnos. El PP participa en el proceso de elaboración del futuro modelo hasta que la dirección nacional decidió dejar de colaborar y anunció que en las comunidades en las que gobiernan trabajarían por aplicar la misma Selectividad, razonando que es la opción lógica dado que España es un distrito universitario único.

Vera ha admitido que la parte curricular es imposible que sea igual en todas las comunidades, pero sí ha defendido que se puede homogeneizar la estructura, las fechas de la prueba y los criterios de evaluación y que eso es lo que van a coordinar las comunidades dirigidas por el PP, invitando a todas las autonomías a sumarse.

Cabe señalar que, según explicaba a este diario hace apenas dos días Joan Antoni Mesquida, responsable de organizar la Selectividad en la UIB desde hace más de 20 años, lo cierto es que las propias universidades en el seno de la Conferencia de Rectores (CRUE) hace años que trabajan para armonizar al máximo las pruebas (por ejemplo, en cuanto a la penalización por faltas de ortografía en las asignaturas lingüísticas). En sentido, Mesquida ya adelantó que probablemente el año que viene todas las comunidades harán las pruebas en las mismas fechas.

Antoni Vera ha indicado que la propuesta de su partido no persigue unas pruebas "ni más difícil, ni más fácil, sino que sean justas para todos los alumnos". Ha considerado que lo aprobado ayer en el Consejo de Ministros sin haber pasado antes por conferencia sectorial "complica todo todavía más a universidades, profesores y alumnos" y genera incertidumbre.