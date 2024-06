Alumnos en Selectividad: "Cuando acabemos iremos a Sant Joan"

Jordi Mateu y Marc Martí agradecen que para estos días de Selectividad las temperaturas hayan bajado. De alguna forma, la bajada de temperaturas también implica un decrecimiento en los nervios, a veces incontrolables en situaciones de máxima exigencia. "Mientras pongan aire acondicionado en el aula ya nos damos por satisfechos, pero de alguna forma estas temperaturas nos alivian de cara a los exámenes", explicaron estos dos sollerics del IES Guillem Colom Casasnoves.

Por su parte, Mateu no entiende muy bien porque no le dejan hacer el examen con su reloj de agujas. La UIB ha prohibido el uso de cualquier tipo de reloj, en una de las novedades de esta edición de la PBAU. Ambos, una vez se hayan examinado, quieren adentrarse en la rama de las ingenierias. Mateu quiere matricularse en Ingeniería Mecánica, mientras que Martí quiere optar por una Ingeniería Industrial. Aun así, los exámenes de Matemáticas y Física son los que más les preocupan. "Si te ponen un problema que no has practicado, te trastoca todo el examen", añadido Martí.

Tanto Mateu como Martí, coinciden en el método de estudio. "Lo mejor es ponerse a estudiar con tiempo y repasar los exámanes que se han hecho en los cursos anteriores. Hubiera sid imposible estudiar ocho horas diarias". Mateu exteriorizó que ya tiene pensada la celebración para el final de la Selectividad. "Nada más finalizar, voy a sacar la barca y tocará navegar por el puerto".

Redacción

Julia Ayo, Lucía Corbacho, Carmen Felices y Noa Badia han explicado que ellas van a hacer los exámenes de la PBAU en catalán porque están acosumbradas a estudiar en catalán. Corbacho y Felices también temen por el examen de Matemáticas, uno de los más complicados el curso pasado. Badia ha confesado que ha elegido Filosofía porque le pondera. Su propósito es estudiar Derecho en Sevilla, de la misma forma que su amiga Corbacho, aunque ella se examinará de Historia de España porque "le gusta más". Ayo y Felices también tienen claro cual va a ser su siguiente paso. "Yo quiero estudiar Odontología, aunque el destino dependerá de la nota de corte", ha confesado Ayo. En cambio Felices prefiere estudiar un doble grado en ADE y Turismo en la UIB. "No hay mejor sitio en el que estudiar Turismo".

Las cuatro no han dudado en lo que viene después de la Selectividad. "¡Salir de fiesta!". Van más allá y también apuntan a la gran cita de Ciutadella tras pasar los tres días en la UIB."También iremos a las fiestas de Sant Joan", revelaron estas alumnos del colegio CIDE.

