La interventora de Felanitx: “En mi opinión una empresa resultó beneficiada, la que ganó el concurso”

La interventora del ayuntamiento de Felanitx en los años 2013 y 2014 ha manifestado hoy que se benefició a una empresa en el concurso de marzo de 2014 por la concesión de las playas del municipio. Este procedimiento, según la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, fue presuntamente amañado y por ello están acusadas siete personas, entre ellas el entonces alcalde Biel Tauler (PP) y el concejal de playas Juan Ramón Vidal Ferrer. “En mi opinión una empresa resultó beneficiada, la que ganó el concurso”, ha indicado la interventora en la cuarta sesión del juicio por supuesta corrupción en la Audiencia de Palma.

La testigo se ha referido a la sociedad ganadora, Marportunbeach Mallorca SL, cuyo administrador también figura encausado. “Hubo un detalle que me llamó la atención: el certificado ISO de calidad concreto. La única empresa que lo presentó fue ella. Las otras, era imposible que lo tuvieran en el plazo que había. Ese ISO solo lo tenía esa empresa y se valoraba especialmente”, ha reconocido.

“La oferta mejor era la que ganó”, ha asegurado la funcionaria durante la vista oral, en la que hoy únicamente ha estado presente Biel Tauler en el banquillo de los acusados. “Había diferencia entre las ofertas que se presentaron. Ganó la oferta que pagó más. Estaba muy bien presentada una de ellas, había una gran diferencia”, ha subrayado la trabajadora. “No sé si ha tenido perjuicio el Ayuntamiento”, ha agregado.

Se contrató a un tercero externo

Según ha recordado, el Consistorio contrató a un tercero externo para redactar los pliegos del concurso. “En el Ayuntamiento había una persona que se dedicaba a redactar los pliegos. Desde que yo estaba, era la primera vez que se externalizaba. Tenían mucho interés en que el procedimiento fuera bien, que saliera perfecto, porque habían perdido muchas banderas azules”, ha señalado. “El regidor de playas me dijo que había contratado a un experto en la materia porque quería que todo saliera perfecto”, ha añadido.

“Yo revisé los pliegos varias veces y propuse algunos cambios. No todos los cambios que propuse se aceptaron”, ha asegurado la interventora. Según su versión, la redacción de los pliegos podía haberse hecho “perfectamente” desde el Ayuntamiento.

La testigo ha admitido que podían haberse anticipado para preparar el concurso. “Costas autorizaba muy tarde, no daba tiempo legal. Se esperó al límite”, ha manifestado, si bien luego ha reconocido que el retraso era imputable al Ayuntamiento. “Tenía que ser cuanto antes porque sino no llegábamos. Vi correcto el trámite de urgencia porque se tenían que poner en marcha las playas. Se justificó la urgencia. No lo hice yo”, ha explicado. “Se comprobó si está justificada la urgencia, si está el documento que lo justificara. El motivo era que no había llegado la autorización de Costas, el procedimiento es largo y la temporada estaba a punto de empezar”, ha recordado.

La entonces interventora de Felanitx ha apuntado que hizo varias alegaciones al pliego, por ejemplo, sobre la valoración de los ISOS: “No me pareció correcto dar tanta importancia a los ISOS”. Según su versión, el secretario municipal estudiaba si jurídicamente estaba bien el pliego.

Un agravio comparativo entre unos y otros

En referencia a ampliar dos días más el plazo del concurso, la testigo ha destacado que consideró “parar el procedimiento y empezar de nuevo de cero”. Según ha mantenido, “había un agravio comparativo entre unos y otros. Mi opinión era declarar nulo el procedimiento y empezar de cero, era injusto para unos y para otros”. Al final, se permitió sacar las ofertas presentadas y volverlas a presentar. “Lo consulté con el Consell y el Consell opinaba que debía paralizarse el procedimiento y empezar de cero otra vez. Yo se lo dije al secretario”, ha declarado ante la sala.

La trabajadora ha recalcado que siempre pedía al secretario municipal un informe jurídico para que todo quedara avalado.

También ha confirmado que uno de los sobres presentados tenía dos remitentes distintos, pero, al ampliar los plazos del concurso, cada uno recogió su sobre y se lo llevaron.

La funcionaria ha manifestado que cuando se adjudicó el concurso, al poco tiempo, cambió su lugar de trabajo. “Nadie me dijo nada, se hizo un cambio de categoría y me tuve que buscar otro Ayuntamiento. No me favoreció”, ha reconocido. Según ha indicado, este cambio de categoría favoreció al secretario municipal y él lo promovió. De hecho, él consolidó la plaza.

Por último, la testigo ha hecho hincapié en la necesidad de velar por el cumplimiento de las mejoras del ganador del concurso. “Está muy bien adjudicarlo, pero si luego no lo revisas ante un pliego así de estas características. Se tenían que cumplir todas las mejoras”, ha enfatizado. El juicio prosigue mañana en la sección segunda con nuevos testigos.