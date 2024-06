El Govern reduce el número de barcas profesionales que pueden pescar en el Parque Nacional de Cabrera

El Govern balear, a través de una resolución del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha actualizado el censo de barcas con autorización para pescar en aguas del Parque Nacional de Cabrera, donde la actividad pesquera está prohibida y solo se permite a profesionales de forma muy limitada y con artes tradicionales.

El número de barcas de pesca con licencia de pesca en aguas del archipiélago de Cabrera pasa de las 46 que autorizó el último censo, del 23 de marzo de 2017, a las 38 de la actual, aprobado el 8 de junio. De ellas, 23 tienen su puerto base en la Colònia de Sant Jordi, en el municipio de ses Salines, el más cercano a Cabrera; cinco en Santanyí; cinco en Portocolom, en el municipio de Felanitx, y finalmente cinco en Palma.

Un total de 37 barcas se dedican a la pesca con artes menores (enmalle, aparejos de anzuelo y nasas) y solo una de ellas a la pesca con redes de cerco, las que se utilizan para la captura de peces cuya costumbre es nadar formando densos cardúmenes o bancos de peces.

Según la resolución del Govern, el descenso en el número de barcas autorizadas se produce por las cinco embarcaciones que se han dado de baja, tres en el puerto en la Colònia de Sant Jordi, una en Palma y otra más en Portocolom. También han contribuido al descenso las otras tres embarcaciones que conservan el derecho de figurar en el censo, pero que no pueden ejercer la pesca marítima profesional en aguas del Parque Nacional de Cabrera por no tener base en un puerto autorizado. La actualización el censo no supone cambio alguno en la regulación de la actividad pesquera en aguas del Parque Nacional de Cabrera, aclara la resolución.

El primer censo de embarcaciones autorizadas para pescar en Cabrera lo aprobó la Secretaría General de Pesca Marítima de el de julio de 2002, once años después de la declaración del archipiélago como Parque Nacional Marítimo-Terrestre, una necesidad que ya venía recogida en el primer Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque de 1992, que precisamente ahora el Govern ha decidido renovar, cumpliendo así una tarea pendiente que llevaba 20 años de retraso.