Caos en el aeropuerto: “Mi esposa, mi padre y mi hermano han estado tres horas y media encerrados en el parking”

Santiago Sánchez y su familia han aterrizado este martes “a las 12:40 horas. Venimos de Madrid, mis padres han llegado de Panamá”. El plan era recoger su vehículo de alquiler e ir rumbo al hotel. El motivo del viaje a Mallorca es que vienen a una boda. “Mi esposa, mi padre y mi hermano han ido a recoger el coche y se han quedado tres horas y media encerrados en el parking”. Han sido víctimas de la fuerte tormenta que ha paralizado el tráfico aéreo en el aeropuerto de Palma y la terminal, anegada por fuertes inundaciones por la lluvia torrencial.

“Los carros no podían salir”, explica el panameño mientras espera turno acompañado de su madre para coger un taxi en larga cola en el área de llegadas de Son Sant Joan. El caos vial también ha tomado las comunicaciones con el aeropuerto y se han formado largas colas para acceder a la terminal. Su familia ha tirado la toalla y no han podido regresar a recoger a Santiago y a su progenitora. “Parece que Uber no funciona. He intentado reservar uno pero me sale no disponible”, añade. Mientras los taxis escaseaban en la parada del aeropuerto, en la parada de Uber había vehículos de sobra.

La parada de autobuses de la EMT también era un poema. Un vehículo averiado de la línea a Palma dejaba a la gente tirada. Tras una espera de más de media hora sin que llegara un autobús sustituto había gente que optaba por ir a hacer la cola de los taxis. "El autobús, los aviones...", mascullaba una mujer visiblemente molesta. Mientras tanto, en Palma en las paradas de autobús tambíen se arremolinaban muchos ciudadanos con destino al aeropuerto.

"Ya nos buscaremos la vida"

El trasiego de pasajeros no cesaba en la terminal. En la zona de facturación, con varias áreas anegadas todavía por el agua, la gente se arremolinaba en torno a los mostradores de atención al cliente. El que tenía la suerte de encontrarlo. Los hermanos Ana y Fernando Carreras tenían su vuelo a Barcelona con Vueling a las 18:40 horas. “Vemos en la aplicación que se retrasa a las doce de la noche. Estamos buscando un mostrador de Vueling. Mis padres son ya mayores y viajamos con ellos”, dice Ana. “Ya hemos visto que estaba todo inundado al llegar al parking. Queremos saber si podemos volar hoy, si no ya nos buscaremos la vida. De momento, no sabemos qué hacer”, explica Fernando.

Otro grupo de viajeros que iba rumbo a Alemania ya saben que su vuelo está cancelado. El que pude se va de Son Sant Joan.

Encerrados por culpa de unos folloneros alemanes

En el área de llegadas, el trabajador del servicio de información de Aena no para de brindar las mismas instrucciones. Van saliendo por las puertas de la zona de recogida de equipajes un goteo continuo de gente. Son pasajeros que habían facturado sus maletas y habían pasado a las salas de embarque. Ante el colapso de Son Sant Joan, con la operativa paralizada esta tarde, tuvieron que ir a recoger sus equipajes y pedían información para ir hasta la zona de salidas y buscar la oficina de sus aerolíneas. Es el caso de Iñaki Añorejea, que acompañado de su mujer y su hijo se iba a Bilbao. “Empezamos hoy las vacaciones”, cuenta. “Vamos a ve qué nos dice Vueling”. Y así cientos de viajeros que deambulaban por un aeropuerto pasado por agua.

Para mala suerte la del pasaje de Ryanair de la ruta Palma-Valladolid. El vuelo iba a salir con retraso por "el follón" que habían montado unos pasajeros alemanes (la aeronave habiá volado antes a un destino alemán), que requirió hasta la presencia de la Guardia Civil. Por este motivo, a los pasajeros rumbo a Valladolid les pilló el inicio de la tormenta dentro del avión y allí se han tenido que pasar tres horas encerrados "sin comer nada", cuenta una de las afectadas.