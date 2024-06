Antiguos alumnos de Montesión: «Quizá hemos sido faltones, pero había que dar un golpe sobre la mesa»

La Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión de Palma vuelven a la carga contra la cúpula de los Jesuitas tras su firme decisión de cerrar el colegio y la comunidad, trasladando a los diez religiosos mayores a enfermerías de la península, en contra de su voluntad.

Si bien la asociación admite que «quizá el tono» utilizado en sus críticas al provincial de la Compañía de Jesús en España, el padre Enric Puiggròs, ha sido «muy agresivo, incluso faltón», justifica que «se ha tenido que dar un golpe sobre la mesa y provocar una reacción en una sociedad tan tranquila y pacífica como la mallorquina».

Los Antiguos Alumnos insisten en que se sienten víctimas de continuos «engaños» por parte del provincial y su entorno, por lo que, recalcan, «había que decir basta a más tomaduras de pelo y ocultación de información».

La Asociación asegura que el antecesor de Puiggròs, el padre Antonio España, jamás les planteó la clausura de la comunidad de jesuitas de Montesión, así como el traslado de los restos de San Alonso fuera de la iglesia. El compromiso era que los jesuitas mayores podrían quedarse en la nueva residencia asistencial en la que se convertirá el todavía colegio, tras la operación suscrita con un grupo privado.

Toraño «es un demagogo»

En un nuevo comunicado hecho público ayer, la entidad responde a las declaraciones del portavoz del provincial, el padre Abel Toraño, realizadas a la Cope y reproducidas por este diario, en las que el jesuita cargaba contra el colectivo de ex alumnos acusándoles de «falaces» y de falta de «decoro» en sus críticas «intolerables».

«No hacemos “juicios sumarísimos” a nadie, solo nos limitamos a dar nuestra opinión sobre unas actuaciones que, a nuestro juicio, no parecen propias de una Compañía de Jesús que nos enseñó precisamente lo contrario de lo que sus dirigentes están haciendo. Nos enseñó a ser honrados y honestos, a no mentir y a actuar con trasparencia... ¿Lo entiende, padre Toraño?», le replican desde la asociación. Además de llamar a Toraño, «con cariño, demagogo reiterativo», le espetan: «No es lo mismo cerrar la comunidad de Gandía y enviar los jesuitas a Valencia, donde hay carreteras, trenes y autobuses, que cerrar la comunidad de Montesión y trasladar a los jesuitas a la península. El mar Mediterráneo está por medio. Y el desarraigo que les van a provocar será incurable, incluso puede que haya alguno que psicológicamente no lo resista», vaticinan.

«Los únicos responsables de la situación actual de la comunidad de Montesión» es la cúpula provincial, acusan, «al no haber enviado [a Palma] jesuitas jóvenes desde hace décadas, mientras sí los han tenido para los colegios de Madrid y Barcelona», añaden. Y con sorna, recuerdan a los Jesuitas que «nos educaron y formaron ustedes, y nos enseñaron a tener espíritu crítico y a pensar por nosotros mismos, y precisamente por esto no entendemos las actuaciones de algunos de los dirigentes de la Compañía», denuncian.

Los ex alumnos recalcan que «registralmente Montesión será de la Compañía, pero su patrimonio inmaterial no es solo de los antiguos alumnos, sino de toda la sociedad mallorquina». Añaden que «si no hubiera sido por actuaciones altruistas de seglares y de antiguos alumnos, ustedes no serían hoy los propietarios de la manzana de Montesión y, en consecuencia, no podrían hacer el negocio inmobiliario que están a punto de realizar. Así de claro, padre Toraño, y no son inventos, ni mentiras, ni falacias», remachan.

«Si quieren arreglar todo este desaguisado, y evitar así que siga escalando, siéntense con el presidente de la Asociación, pero eso sí, sin más declaraciones de intenciones piadosas, y dispuestos a llegar a compromisos serios y por escrito», termina el colectivo sus demandas.