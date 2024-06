¡Soy vocal!

No me gusta planificar demasiado los fines de semana. Lo más probable es que hubiera decidido pasar parte del domingo en la playa. Pero no, esta vez no pudo ser. La tarde del jueves 16 de mayo vi en el felpudo de la puerta de mi domicilio, en Palma, una notificación (un tanto enigmática, cabe decir) de la Policía Local a través de la cual se me instaba a ponerme en contacto con determinado agente, a través (de manera inédita) de un número de teléfono móvil.

En primera instancia me pregunté: «¿Qué multa me habrán colado esta vez?» Y llamé. Me contestó tan amable como misterioso el agente en cuestión: me preguntó si estaba en casa; al decirle que no, quiso saber a qué hora volvería (¡menuda indiscreción!, pensé). Convenimos para vernos en breves minutos, a la entrada de mi piso, en la calle, tras afirmar el agente para mi consuelo: «Tranquilo, no se trata de ninguna multa». Se personó y me entregó la notificación oficial. «Le ha tocado en suerte ser vocal en una mesa electoral el 9 de junio». Y firmé el acuso de recibo. Posteriormente, leí lo que pude de la nota en cuestión (el carácter minúsculo de las letras era más propio de un prospecto farmacéutico que de una citación de ese calibre).

Pasados unos días, llamé al teléfono de la Junta Electoral y pregunté sobre mi cometido como vocal, sobre el que me informaron de forma correcta. Pregunté por el pago a mi esfuerzo (trabajar de sol a sol en un festivo) y me indicaron que me correspondían 70 euros, pero no como remuneración propiamente sino en concepto de dieta. ¡En Chipre, los vocales perciben 180 euros y 357 los presidentes de Mesa! Eso sí: me hicieron saber que además dispondría de cinco horas libres el lunes.

Al decirle a la amable señora que soy autónomo (¡pobre de mí!), me replicó con gracia: «Pues dese libre usted mismo». Descarté la opción (como autónomo, sólo cobro lo que trabajo) y, finalmente, me dije: «Intenta disfrutar de la jornada en la medida que puedas, aunque debas poner el despertador a las 7 de la mañana en domingo».

Un votante consultando las papeletas en la jornada de ayer. / toni traveria

Y, efectivamente, a la hora convenida (las ocho) me personé puntual, aseado y mentalizado para participar en una jornada en la que el protagonismo sería para Toni Comín, Teresa Ribera, Dolors Montserrat, Irene Montero (y así hasta 34 candidatos), pero el mérito sería (todo y muy mal pagado) para los millares de anónimos presidentes y vocales de Mesa.

En el caso de ‘mi’ Colegio, no hubo que lamentar ninguna incidencia a lo largo de toda la jornada; cabe destacar -eso sí- el voto de una persona invidente (con un kit con las papeletas previamente preparado en lenguaje Braille) y el estreno como votante de una joven de 18 años. Por lo demás, nos pagaron la dieta (vía cheque) al mediodía, tuvimos agua fresca para beber y ventiladores para paliar el calor… Ah, y la presidenta de mesa y el segundo vocal fueron todo amabilidad y atención: hasta aceptaron posar para la foto que ilustra este texto. En fin: un domingo distinto. Todo sea por la causa… Me tocó la lotería, pero tendré que seguir pagando hipoteca.