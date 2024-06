Un empresario perjudicado en el concurso de las playas de Felanitx: “El concejal nos citó en un bar de Campos y nos dio los pliegos cinco días antes del concurso”

“El concejal de playas nos citó en un bar de Campos y nos dio los pliegos de condiciones cinco o seis días antes del concurso”. Un empresario perjudicado en el concurso por la concesión para gestionar y explotar las playas de Felanitx en marzo de 2014 se ha mostrado tajante hoy en la tercera sesión del juicio por presunta corrupción en la Audiencia de Palma contra siete acusados, entre los que se encuentran el entonces alcalde del municipio, Biel Tauler (PP), el regidor de playas Juan Ramón Vidal Ferrer, el secretario y el ingeniero municipal, así como otras tres personas más. Tauler ha sido el único que hoy ha estado presente durante la vista oral.

Dos empresarios perjudicados en el supuesto amaño en el concurso de las playas de Felanitx han confirmado ante el tribunal de la sección segunda que el concejal de playas Vidal les entregó la documentación con los pliegos en un sobre tras citarlos en un bar de Campos.

“Los dos nos quedamos extrañadísimos. Yo pensé que era una encerrona, no era normal que nos llamara y nos diera un sobre. Lo puso encima de la mesa, era un taco impresionante. No nos dijo que Michel (el empresario ganador) ya lo tenía. Yo le dije al otro empresario que lo teníamos que denunciar porque aquello era totalmente ilegal. Le dije que se podía girar en contra nuestra”, ha asegurado el testigo. “El concejal nos trajo el sobre y nos dijo ‘esto es el pliego de condiciones’. Luego lo comprobamos”, ha añadido.

“A los tres días fui a hablar con el alcalde. Él me dijo que no se iban a juntar las playas por lotes y que me olvidara de ese pliego de condiciones. Unos días más tarde, se publicó el concurso. Coincidía con lo que tenía en el sobre”, ha recordado el empresario perjudicado.

Había un runrún

Según su versión, un mes y medio o dos meses antes de que saliera el concurso, es decir, en enero o febrero de 2014, empezó a tener constancia de cómo iba a ser. “Había un runrún de que se iban a juntar las playas de Felanitx por lotes. Eso no se había hecho nunca. El runrún era de los mismos funcionarios del Ayuntamiento. Toda la vida lo habían hecho ellos, los funcionarios, los pliegos. Un mes antes, hablé con el alcalde y el concejal. Me dijeron que no era verdad que se iban a juntar las playas en lotes. Me dijeron que no había nada decidido”, ha insistido el hombre.

Una vez se publicó el concurso, según el perjudicado, “era imposible poder hacerlo en tan poco tiempo; además, se publicó en sábado; en vez de diez días, teníamos ocho días. Yo puse un recurso, el Ayuntamiento lo aceptó y nos dio dos días más. Yo presenté un sobre. También se autorizó que se pudieran sustituir los sobres. Hubo licitadores que los cambiaron. El único que no los cambió fui yo”.

El empresario ha criticado el procedimiento que se llevó a cabo. “Yo vi que aquello era un mantecado que tela marinera. Pensé ‘madre mía qué mantecado hay aquí, esto es totalmente ilegal’. Los funcionarios estaban asustados”, ha reconocido el testigo. Según ha mantenido, el Consistorio disponía de un equipo redactor de pliegos. “Siempre lo habían hecho ellos, pero quedaron excluidos. Cambió todo. Trajeron a un gurú y los funcionarios se quedaron fuera”, ha explicado.

El perjudicado anteriormente había explotado playas del municipio. “A mí me acribillaron a denuncias por todos los lados. La presión era enorme. Yo creo en la Justicia. Se va a descubrir todo el pastel que tenían montado”, ha subrayado.

Fiestas ilegales en la playa

“Si no estaba preparado de antes, no era viable”, ha destacado el empresario refiriéndose al amaño del concurso. Según él, una vez resultó ganador Miguel Adrover, el empresario acusado, el testigo puso denuncias por todos los incumplimientos: “Hacía fiestas ilegales en la playa, tenía unas sombrillas enormes, muchas mesas y sillas; empleaba el 80 por ciento de la playa para su negocio. El concejal iba a todas las fiestas ilegales que se hacían en Cala sa Nau. Tenían una relación de amistad. Yo puse muchas denuncias”.

Los dos empresarios perjudicados coincidieron al señalar que había que pagar en el aparcamiento de Cala sa Nau, en contra de lo que dijo el empresario presuntamente beneficiado, que alegó que era gratis. De hecho, aportaron un tique con el precio por aparcar.

El segundo testigo, que había gestionado el servicio de socorrismo de las playas de Felanitx, ha admitido que se sabía que el concurso iba a salir en 2014. Según su versión, el concejal Vidal tenía “muchísima amistad” con el empresario beneficiado. “El concejal nos citó en un bar de Campos. Nos reunimos allí. Nos dijo que se había decidido sacar las playas en dos lotes y que para ayudarnos nos daba los sobres con lo que iba a salir publicado. No nos fiábamos de él. Yo le pregunté si se los había dado ya a Michel. Me confirmó que sí que se los había dado o que se los iba a dar. Creo que me dijo que ya le había dado los pliegos. Nos dijo que nos los entregaba para ayudarnos”, ha precisado el segundo empresario perjudicado.

Un plazo de locos

“El sobre contenía los pliegos que luego se publicaron. Yo no me decidí a denunciarlo. El plazo era de locos. Se veía perfectamente que se quería favorecer a alguien. Era imposible preparar todas las páginas que preparó la otra empresa en tan poco tiempo. Se pedían cosas que nunca se habían pedido, por ejemplo, trabajos marítimos como poner boyas en el mar”, ha indicado el hombre.

El testigo ha enumerado diversas irregularidades como un sobre que contenía dos sellos de dos empresas distintas y que no quedaron excluidas del concurso como marca la ley, o bien que se pudieron sustituir los sobres cuando se añadieron dos días más de plazo. “Todo esto huele”, ha sentenciado. Según su versión, el empresario beneficiado hacía seis meses que lo sabía. “Puse al menos 30 denuncias y recursos al Ayuntamiento por incumplimientos. El ingeniero municipal los paraba todos”, ha recalcado.

“Jamás vi una situación similar. Ya se sabía que iba a ganar él al 99%. Él mismo me lo decía ‘para qué te presentas si voy a ganar yo’. Ganó la oferta que tenía más mejoras y la más beneficiosa económicamente”, ha reconocido durante la vista oral. “Se tendría que haber hecho lo que dijo la interventora: un nuevo concurso total”, ha concluido.

Le advirtieron de que corría peligro

Mientras, el primer empresario perjudicado ha recordado que un celador de Costas le advirtió de que tuviera cuidado. “Un celador de Costas me llamó un día y me dijo que tuviera cuidado por si me podía pasar algo porque el encargado del chiringuito de Cala Marçal estaba muy violento. A los dos días, empotraron un todoterreno en mi local. Aquello fue intencionado”, ha destacado.

“Un todoterreno que parecía un tanque se empotró y me tiró todas las barras. El toldo se le cayó encima, quedó empotrado en un pino. No les salió bien porque yo creo que se querían marchar. Avisaron a mi hijo de lo sucedido. Lo primero que me salió fue que aquello había sido intencionado. Se lo dije a la Policía Local para que constara en acta, pero no lo hicieron constar. Un testigo lo vio todo. Cuarenta metros antes, el coche estaba parado. El local estaba cerrado desde hacía media hora, menos mal”, ha recordado el hombre.

“Tengo cinco hijos y lo pasaron muy mal. Mi familia lo pasó muy mal”, se sinceró el empresario. El juicio continúa mañana en la Audiencia Provincial con nuevos testigos.