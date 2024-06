Por qué siguen abiertos los bares que okupan el Born

La derecha nos gobierna sin vergüenza y la izquierda nos avergüenza sin gobernar. En contra de lo que recientes confesiones y condenas parecen confirmar, el Govern desea relativizar la importancia de contar con un currículum de agresor sexual y policial, a la hora de obtener una dirección general en el ejecutivo balear. El delito solo se considerará un mérito, y no un requisito. A propósito, el Antoni Costa a quien he defendido en foros que no puede ni pisar ya ha sido destituido de facto, y sucedido por su colega Antoni Riera. Sic tránsit.

El escándalo parece imposible bajo estas coordenadas excesivas, pero los mercaderes han profanado los bancos del Born. Las mesas de los bares se colocan sobre y no junto a los asientos públicos, con las sillas rematando la faena obstaculizadora para que ningún indígena pueda descansar en el espacio público, la agresión se remata colocando bolsos y enseres de los clientes sobre la piedra sacrificial. El mensaje es inequívoco, «Mallorquines, no pintáis nada aquí. Largo, y cuidado que no adoptemos medidas más radicales».

Los bancos públicos del Born son sagrados. Su violación equivale a que el obispado montara un hotel de más de doscientas camas en Lluc. Sobre las piedras pulimentadas se han sentado las personas que definen la historia de Mallorca, en su versión extranjera con hitos como Errol Flynn o Robert Graves. El primero, descalzo, el segundo con su cesta mallorquina al hombro. Se necesita odiar mucho a los aborígenes para okupar esa superficie. Cort solo reacciona tras el escándalo causado por las fotografías, y se limita a expedientes que acabarán en nada. La reapertura triunfal del Medusa Beach Club se anticipará a la hipotética sanción.

Un ayuntamiento que respetara la ciudad despejaría de inmediato la explanada del Born de sus okupas, por lo que no hay ningún riesgo de que ocurra. Eso sí, trescientos Policías Locales más en Palma implican trescientos Policías Locales menos en las calles palmesanas. Cort subvenciona la seguridad privada de los locales de ruido, pero insinuarlo cuesta diez años de cárcel, así que lo retiramos.

Recuerde dónde leyó antes, el pasado diciembre, que «Montesión ultima su cesión al asturiano Víctor Madera con 30 millones de reforma». El resto es historia. La expulsión de los jesuitas mallorquines de Mallorca y su reubicación en el extranjero es un primer experimento, con vistas a la creación de campamentos de refugiados en la península para el número creciente de indígenas que no podrán pagarse ni un trastero en la isla.

Mi conclusión es que Begoña Gómez trabajaba más que Pedro Sánchez. A propósito, el inventor del aplazamiento de los trámites judiciales en escándalos políticos durante los procesos electorales fue mi amigo Rafael Perera. Todavía recuerdo mi asombro cuando se sacó de la chistera una interrupción por motivo de urnas, en otro caso del PP más corrupto de España. Es superfluo añadir que el PSOE se escandalizó de la propuesta que ahora esgrime para proteger a los sultanes españoles.

Así habló FTI, tercer turoperador europeo, en mayo: «FTI inicia con éxito la temporada veraniega», «El grupo amplía su programa y se centra principalmente en Mallorca», «Hemos reforzado nuestro portafolio para 2024 en la Playa de Palma».

Así ha hablado FTI, tercer turoperador europeo, en junio: «La sociedad matriz del Grupo FTI solicita la quiebra voluntaria para todas sus marcas y servicios».

Si quiere debatimos ahora con los miles de turistas que se confiaron a los quebrados el valor que tiene la comunicación de las grandes empresas, y la necesidad de un periodismo inquisitivo, descreído y desacomplejado.

Seamos maleducados:

¿Quién se beneficiará de los millones que PP/Vox dedicarán a la segregación lingüística? La escuela concertada.

¿Quién se beneficiará del autobús gratuito para alumnos de Bachillerato que antes igualaban el contingente social de los Institutos? La escuela concertada.

¿Quién se beneficiará del auge de una Formación Profesional privada? La escuela concertada.

¿Quién se beneficiará de la oportunista presentación e n víspera electoral de un preprepreprograma de conciliación escolar? Y así sucesivamente. Como bien decía Felipe González cuando todavía le escuchábamos, «mi gran error fue la educación concertada. O pública o privada, y se acabó».

Es obligado anticipar que la imagen que hoy nos ilustra no transcurre en Mallorca, hasta tal punto se identifica con nuestra circunstancia. Está extraída de la cuenta en X de SevillanosORG, un colectivo consagrado a que la capital hispalense no degenere en algo parecido a nuestra isla. Por eso recuerdan en la foto que «no, no es Magaluf, es Sevilla en plena calle Adriano el pasado domingo». Y rematan que «ya somos parte de los destinos de borrachera». Ahí tienen el impacto tan jaleado de nuestra industria turística.

Reflexión dominical taurómaca: «Después de la izquierda caviar, el franquismo de salón».

Suscríbete para seguir leyendo