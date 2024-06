¿Cómo convertir en fijos a empleados públicos temporales?

¿Los trabajadores temporales de la Administración pueden pasar a fijos directamente? La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 22 de febrero de 2024 sobre el abuso de la contratación temporal en las Administraciones Públicas ha suscitado un amplio debate jurídico entre los especialistas en la materia. El fallo europeo, que responde a diferentes cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha supuesto una sacudida para los tribunales españoles, pero no ha llegado a aclarar la cuestión, sino que ha provocado una mar de dudas, según los abogados laboralistas de la isla consultados por este diario.

El TJUE en su polémica sentencia concluye que la legislación española no prevé medidas apropiadas para prevenir y en su caso sancionar el uso excesivo de contratos temporales en el sector público y que la conversión de contratos temporales a fijos puede suponer una medida suficiente de castigo. El tribunal europeo también critica a los indefinidos no fijos, una figura creada por el Tribunal Supremo jurisprudencialmente para combatir la elevada temporalidad en la función pública, y que no garantiza la fijeza, según el TJUE.

No es la primera vez que Europa tira de las orejas a España en esta cuestión. Tras el revuelo inicial que ha originado el fallo, se han dictado sentencias dispares en el país. En Mallorca, de momento no se conocen resoluciones judiciales que sigan el criterio europeo fijado el pasado 22 de febrero, es decir, que hayan hecho fijo a un interino. Ahora, la incertidumbre es total ante la disparidad de las últimas sentencias en España. Ante las dudas existentes, el propio Tribunal Supremo ha elevado al TJUE una nueva cuestión prejudicial para aclarar cómo debe interpretar su sentencia y cómo aplicar la fijeza en el empleo público. Esta situación conllevará, según los expertos, una cierta parálisis y un retraso a la hora de contestar los recursos pendientes.

Un pantano judicial

El veterano abogado laboralista Ferran Gomila se muestra tajante: «Estamos en un pantano judicial. El cruce de resoluciones es tan intrincado que es difícil obtener una solución clara y satisfactoria en términos de predicción válida». Gomila asegura que habrá que estar pendiente del Supremo: «Hay que esperar a ver cómo se produce y resuelve una nueva cuestión que parece que ha planteado el Tribunal Supremo para solicitar clarificación relativa a los presupuestos de mérito, capacidad e igualdad de los artículos 23 y 103 de la Constitución».

José Manuel Raya, graduado social y letrado laboralista, reconoce que ya han tenido clientes preguntando por esta sentencia. «Han venido ya al despacho las primeras consultas de gente con contrato laboral no fijo para consolidar la plaza en la Administración, a raíz de la sentencia del TJUE», detalla el graduado social.

«A la vista de las pocas sentencias que ha habido y de las diferentes resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia, juzgados de lo social o del Tribunal Supremo, no vamos a interponer demandas en nuestro despacho ante la incertidumbre creada y la disparidad de sentencias», destaca Raya.

La sala de lo social del TSJIB parece que tampoco lo tiene claro. «Las salas de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades españolas, los juzgados de lo social o el Supremo han dejado entrever que no es aplicable directamente la doctrina europea. No va a haber certeza a corto plazo», abunda José Manuel Raya.

«Es un caos absoluto con disparidad de pronunciamientos. No se ha aclarado nada», añade el letrado con cierta resignación.

Enrique Dot, otro reconocido abogado laboralista, coincide con sus compañeros en que ahora es un momento de incertidumbre. «La situación que tenemos ahora es de incertidumbre. Hay un TSJ, el del País Vasco, que ha reconocido como fija, sin haber superado un proceso de selección, a una trabajadora que llevaba muchos años, pero por ejemplo el TSJ de Madrid, que es el que había planteado la cuestión prejudicial al TJUE, con votos particulares, ha decidido que la fijeza se tiene que adquirir como se hubiese adquirido en España, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y el Tribunal Supremo, hace poco, en un caso donde un indefinido no fijo pedía concursar en un traslado con los fijos, ha dicho que no, que solo está reservado para los fijos. Y con eso, el Tribunal Supremo ya está adelantando cuál va a ser su criterio cuando se plantee la cuestión», señala Dot.

«Yo creo que el Tribunal Supremo ahora mismo no se ha equivocado. Creo que el sistema español de acceso a la función pública es un sistema meritocrático. Y eso solo se logra con un concurso en el que pueda participar todo el mundo con publicidad y que garantice que esa persona que accede a la función pública esté preparada y sea competente. No por el mero transcurso de los años se tiene que adquirir la condición de fijeza», subraya Dot.

Sancionar a la Administración

«Es cierto que las administraciones públicas y, sobre todo las empresas públicas, han abusado de la temporalidad, pero eso tiene que ser sancionado; tiene que ser sancionada la Administración vía pagar más indemnizaciones, vía daños y perjuicios a los trabajadores. Pero yo creo que es un problema no tanto jurídico como del legislador. El legislador tiene que decidir qué hace con todos estos trabajadores. Ya hay un proceso de regularización de la Ley 20 de 2021, que ha intentado regularizar a todos estos indefinidos no fijos, interinos, temporales de larga duración y muchos han superado concursos oposiciones y han adquirido la condición de fijeza», añade el abogado laboralista. «La única forma de adquirir esa condición de fijo en un empleado público tiene que ser con un concurso meritocrático, con un concurso de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», insiste Enrique Dot.

«¿Que se abusa mucho de la temporalidad? Sí, se abusa más en las administraciones públicas y en las empresas públicas que en las empresas privadas, pero la solución no es café para todos, esa es mi opinión», abunda Dot.

En cambio, Pablo Alonso de Caso, también abogado laboralista, se muestra partidario de la sentencia del TJUE. «Los tribunales de aquí debieran ir en la línea que está marcando el TJUE, que es de respeto al acervo normativo europeo. Y si hay una situación de abuso de la temporalidad y de fraude de ley, reconocérsele la fijeza a estos trabajadores con independencia de que hayan sido contratados respetando formalmente los principios de mérito, capacidad, publicidad o no. Porque si no, no hay manera de disuadir a las administraciones públicas, en las propias palabras del TJUE, no hay forma de disuadir a las administraciones públicas para que dejen de hacer tanta ilegalidad en la contratación de trabajadores», sostiene Alonso de Caso.

«Las medidas tanto legales como jurisprudenciales del Estado español para combatir el abuso, la temporalidad y el fraude de ley no son disuasorias. Eso es lo que viene diciendo Europa. Esa es la conclusión que dice constantemente el TJUE», agrega el letrado.

«El TJUE en reiteradas resoluciones viene disponiendo en general que España no respeta la directiva de aplicación respecto del trabajo temporal. Y si bien no baja al terreno, no concreta mucho, lo que hace también esta dinámica es que los tribunales del Estado español constantemente también se vean en la obligación de elevar preguntas sobre dudas que les suscitan las sentencias del TJUE. Entonces, el choque principal ahora está en que los tribunales del Estado español entienden que si hacen fijos a todos los trabajadores que están en un escenario de abuso de temporalidad y por ende de fraude de ley, entienden que conculcarían los principios que rigen la administración pública a la hora de contratar trabajadores, como son los de mérito, capacidad y publicidad. Entonces, eso es lo que está desbaratando ahora mismo los tribunales españoles», reconoce el abogado laboralista.

«Mi opinión es que hay muchas formas de que se devenguen esos principios de publicidad, mérito y capacidad. Estamos encorsetados y encasillados con la metodología antigua de examen de oposición», resalta Alonso de Caso.

Suscríbete para seguir leyendo