Ara Més llama a la construcción de una Europa que reconozca la insularidad

Ara Més-Ara Repúbliques llamó a la construcción de una Europa que reconozca la insularidad de Balears durante el último acto de campaña antes de las elecciones que se celebran mañana. La coalición de Ara Més, BNG, EH Bildu y Esquerra Republicana reclamó ayer medidas específicas para frenar la masificación como la limitación de compra de viviendas a no residentes o medidas de decrecimiento turístico. Un acto en el que estuvieron presentes la candidata Alice Weber, el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver. «Somos de los que pensamos que no se debe abandonar ninguna trinchera y que practicamos la esperanza como herramienta», reivindicó Apesteguia. «Por eso, como demócratas que tenemos la esperanza de construir la Europa de los pueblos, justa, verde, de paz, feminista y antifascista que reconozca nuestra insularidad, el domingo debemos llenar las urnas de papeletas de Ara Més», expresó el portavoz ecosoberanista. Por su parte, la candidata Alice Weber puso encima de la mesa necesidad del reconocimiento del hecho insular por parte de la Unión Europea. «Es hora de dejar de decir ‘Europa no nos deja’ y que se reconozca nuestra capacidad de decidir», expresó la candidata, quien también detalló que la formación exigirá un Estatuto Específico para las Balears, medidas fiscales y económicas para diversificar la economía y fortalecer el tejido empresarial para ponerlo en pie de igualdad con el del continente, herramientas para el decrecimiento turístico y para limitar la compra de viviendas a no residentes.

«Si nuestro país es el paraíso, ya es hora de que los y las mallorquinas podamos disfrutar. No estamos aquí para aceptar lo que no podemos cambiar, sino para cambiar lo que no podemos aceptar», concluyó Weber. Por parte del alcalde de Manacor, Oliver reivindicó la presencia de Ara Més en Europa para «defender la identidad y la lengua de las islas, aquello que queremos ser», recalcó.