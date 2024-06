Cladera acusa a PP y Vox de «instrumentalizar a la Corona»

La portavoz y líder del PSIB-PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, habló ayer por primera vez sobre los motivos de su negativa a votar a favor de que la institución nombre Hija Adoptiva a la princesa Leonor al entender que PP y Vox deberían retirar la propuesta «si no hay consenso y unanimidad con todos los partidos».

Cladera acusó a ambas formaciones de «instrumentalizar» a la Corona con esta cuestión: «Siempre se ha hecho un consenso por unanimidad en junta de portavoces. No se tienen que filtrar previamente para condicionar posturas. No es de recibo que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, lleve la propuesta sí o sí al pleno porque hace daño a esta casa y es una falta de respeto hacia las otras formaciones que tenemos que llegar a un pacto».

En este sentido, la dirigente socialista consideró que Galmés «tiene que dar explicaciones a la Casa Real» por permitir la «instrumentalización» de la institución monárquica: «No participaremos en este juego político, está monopolizando todo el debate cuando hay 17 premiados más que quedarán en la sombra debido a esta polémica».

Por este motivo, Cladera pidió al PP que sea «responsable» y que retire la propuesta del orden del día: «Ya ha hecho suficiente daño, que recapacite y retire este punto del plenario».

Desde el PP, en cambio, defendieron la decisión de someter a votación la iniciativa a pesar de no tener amarrados los votos necesarios y confían en que los socialistas cambiarán de opinión antes del pleno, si bien Cladera reiteró ayer que se mantienen en la abstención. «Por primera vez se ha roto el consenso con los premios que se dan desde el Consell. Siempre se había mostrado un buen talante porque en los anteriores ocho años tuvimos respeto y lealtad institucional, pero ahora se ha roto por culpa del PSOE, que es el único partido que con su abstención bloquea el nombramiento ya que los grupos minoritarios no son decisivos», aseguró la portavoz del PP en la institución insular, Núria Riera.

Asimismo, defendió que la propuesta no salió de los grupos sino «de la calle» porque la presentó «una entidad particular», en referencia a la Hermandad Nacional Monárquica de España: «El PSOE les dio la palabra de que saldría adelante la propuesta, pero han mentido a todos los mallorquines que representan porque solo les interesa la Familia Real cuando se pueden hacer una foto». Así calificó de «inaudito» que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, conceda la Medalla de Honor de la Cámara Baja a la princesa mientras «bloquean» el reconocimiento en Mallorca: «Leonor pasa temporadas en nuestra isla y da todo su apoyo a los mallorquines».

Por otro lado, el portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, afirmó que su partido no participó en ninguno de estos premios, «pero sí que teníamos altura institucional y nunca bloqueamos ninguna iniciativa», por lo que reclamó al PSOE que «reflexione» sobre la decisión adoptada: «No puede ser que en determinadas regiones de España esté apoyando a la institución y a la heredera, mientras que en Mallorca se pone de perfil».

Tanto PP como Vox recriminaron a los socialistas que, según la Hermandad Monárquica, confirmaran en privado que darían su apoyo a la iniciativa después de mantener una reunión con la organización españolista y que el único partido que se mostró en contra desde el primer momento fue Més per Mallorca: «Ya no les interesa porque no gobiernan en la institución». n