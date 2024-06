Tres estudiantes mallorquines reciben una beca de la Fundación la Caixa para cursar un postgrado en el extranjero

Tres estudiantes mallorquines han recibido una beca de la Fundación la Caixa para cursar un postgrado en Estados Unidos y Reino Unido.

Así lo ha informado la entidad este jueves en un comunicado, detallando que se trata de los alumnos Miquel Rosselló, Yago del Barrio y Mar Gómez.

Durante la ceremonia de entrega, presidida por Su Majestad el Rey, la Fundación entregado un total 100 becas de postgrado en el extranjero a universitarios seleccionados en la convocatoria de 2023.

Se trata de la 42ª edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

Los 100 becarios de la promoción del año 2023 provienen de 27 provincias españolas, de cinco distritos portugueses y de otros dos países. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (24), Madrid (19), Valencia (6), Asturias (3) y Castellón (3).

A esta edición de las becas para realizar estudios de postgrado en el extranjero se han presentado 978 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva.

Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de peer review (evaluación por pares realizada por personas con competencias similares) y aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal.

En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación. Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes.

La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación la Caixa al conseguir ser admitidos en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que más becarios reciben son University of Cambridge (8), University of Oxford (6), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (5), ETH Zürich (5), Massachusetts Institute of Technology (4), Harvard University (4), New New York University (4) y The London School of Economics and Political Science (4).

LOS MALLORQUINES PREMIADOS

Miquel Rosselló cursa un máster en Urbanismo en el Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos). Nacido en Pollença (Mallorca), tiene un máster en Estudios Urbanísticos y Metropolitanos por la Universidad Autónoma de Barcelona y posgrado en Ciencia de Datos por la Universidad de Barcelona.

Además, ha sido investigador sobre derecho urbanístico y gobernanza metropolitana, y actualmente trabaja como asesor político. Sus especialidades son la gobernanza urbana, la segregación y los movimientos políticos de la ciudad.

Yago del Barrio cursa un doctorado en Ingeniería Medioambiental en la Universidad John Hopkins (Estados Unidos). Es graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y máster en Ingeniería Energética de la ETS de Ingenieros Industriales por la UPM, así como en Política y Mercados Energéticos en Sciences Po.

Ha formado parte de la junta directiva de Equipo Europa, siendo el fundador y responsable de la campaña 'Europa Sostenible', cuyo objetivo es acercar las acciones europeas en materia de sostenibilidad, medioambiente y energía a la juventud.

Mar Gómez, por su parte, cursa un doctorado en Conservación de Arte y Tecnología en la Universidad de Londres. Es diplomada en Conservación y Restauración de Pintura por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña, y posgrado en Estudios Museísticos en la Universidad Deakin.

Ha ejercido como restauradora en Reino Unido, Italia, Nueva Zelanda, Australia y Singapur, y es fundadora de ArtcoServices, donde lleva a cabo numerosos proyectos de investigación, conservación y restauración de obras de arte.

También ha sido reconocida con el premio de investigación Pilar Juncosa & Sotheby's de la Fundació Miró Mallorca por el proyecto 'Investigación de los pigmentos utilizados por Joan Miró durante su etapa artística en Mallorca'.