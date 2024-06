Los guías turísticos cargan contra el alcalde de Palma por «estigmatizar» los cruceros

La Asociación de Proguías Turísticos, integrada en Pimem, carga contra el alcalde de Palma y sus pretensiones de restringir la llegada de cruceros. Acusan al popular Jaime Martínez de «estigmatizar al sector de las navieras y subrayan cómo han caído el número de cruceristas y las escalas desde antes de la pandemia, un 11 y un 17 %, respectivamente.

Los guías turísticos tachan de «injustas» las medidas que quiere aplicar Cort en referencia a la limitación de la llegada de cruceros a la capital, según anunció la semana pasada el primer edil. La entidad aseguró este miércoles en rueda de prensa que los cruceros «han sido los únicos que en los últimos cuatro años han sufrido limitaciones», argumento destacado por el presidente de la patronal CLIA (Asociación Internacional de Líneas de Cruceros), Alfredo Serrano, al valorar en este diario el alcance de los anuncios contra masificación turística lanzados por Martínez. Las escalas se han reducido un 17 %, con el acuerdo de limitación de buques en el puerto de Palma.

Los cruceristas «actualmente representan solo el 11 % de los visitantes», destacan los guías. Por ello tachan de «injusta» la propuesta de Cort de cobrar a estos viajeros una doble tasa, una por entrar en el puerto y la otra por entrar a Ciutat, lo que según la portavoz de la asociación, Alex Fraile, «es un hecho discriminatorio que carece de argumentos». Pide al alcalde Martínez «que deje de estigmatizar al sector».

Turistas en familia y gasto elevado

Para los guías «otro gran error» sería priorizar los cruceros pequeños porque son» muchos más contaminantes».

También reclaman que se mejore la gestión de los flujos turísticos, haciendo posible la entrada de los visitantes por diferentes puntos de Palma para «evitar los colapsos puntuales» con diferentes lugares de descarga.

La asociación de Proguías asegura que el turismo de cruceros es «de alto valor añadido», turistas generalmente en familia que muestran interés por la cultura y tradiciones del destino, realizan el gasto medio diario «más elevado de todos los turistas que nos visitan y todo ello sin consumir territorio», se subraya.

Los guías culpan de la masificación al «descontrol en la oferta vacacional ilegal» . Así, tildan de «curioso comprobar cómo en un periodo de cuatro años se ha llevado a cabo una limitación a los cruceros mientras que las plazas hoteleras han crecido en un número de 115.000 y el aeropuerto tiene programada una actividad de 2.800 operaciones». Biel Rosales, presidente de Proguías, asegura que «los colapsos que vive Palma son en gran medida por la oferta descontrolada de vivienda vacacional no regulada». Pide que la Administración centre sus esfuerzos «en los que no cumplen y no en los que hacen bien las cosas, sean del sector que sean».

"Es tal la cantidad de este tipo de vendedores que apenas se puede pasar por según qué sitios del casco antiguo"

El colectivo también rechaza la propuesta del alcalde de que los grupos de la visitas guiadas sean más pequeños por «absurda» porque "multiplicaría" los guías y los autocares.

Robos en Bellver

Por otro lado, los guías denuncian un aumento de la actividad de los carteristas en el castillo de Bellver. Matías Tomàs, vocal de la asociación, indica que los robos han crecido un 50% respecto al año pasado. Mientras, en Valldemossa se han reducido un 60 % después de haber infiltrado policías locales de paisano entre los grupos.

También llaman la atención sobre los manteros. «Es tal la cantidad de este tipo de vendedores que apenas se puede pasar por según qué sitios del casco antiguo», sostienen. La asociación aprovecha para denunciar el intrusismo en su sector. Reclaman medidas contra la oferta ilegal. «No puede ser que en la plaza de Cort, en las mismísimas puertas de nuestro ayuntamiento, tengamos una actividad ilegal llevada a cabo por guías que no son titulados y fomentan la economía sumergida. Proponen que la policía local tenga las competencias para sancionar en estos casos.