El exsuperior de Montesión: «El traslado de los jesuitas mallorquines a la península está siendo traumático»

Hasta el pasado sábado, el sacerdote mallorquín Javier Montserrat era el superior de los Jesuitas en Mallorca. Le quedaba un año para finalizar su mandato de seis y había pedido cesar cuando acabara para dedicarse a un proyecto personal, pero el padre provincial, Enric Puiggròs, ha decidido su traslado a Sant Cugat del Vallès antes de que finalizara ese plazo. También decidió que los miembros de la comunidad de Montesión (conformada ahora por diez jesuitas) abandonarán la isla pronto y serán reubicados en algunas de las seis enfermerías que la Compañía de Jesús tiene en la península. La forzada marcha supone el fin de la presencia de los Jesuitas de Montesión tras más de 400 años arraigados en Mallorca, con un papel fundamental en la historia de Palma.

Ya desde su nuevo destino, Montserrat explica a este diario que la noticia ha caído «como un jarro de agua fría» entre los padres que viven en Montesión, que «psicológicamente están muy mal». El anuncio, admite, «está siendo traumático». Asume que la decisión del traslado «es un drama». Puiggròs visitará Mallorca la próxima semana, hablará con todos y «deliberará con discernimiento» sobre el futuro de cada uno. Montserrat se sincera: «No quisiera estar en la piel del padre provincial». Le pide a Dios que Puiggròs «actúe con justicia, bien y honestamente».

Los diez jesuitas que viven en Montesión son muy mayores, la mayoría mallorquines y alejarlos de su entorno y sus familiares, con el mar de por medio, parece una decisión «un poco cruel y dura», admite el que hasta hace apenas cuatro días era su superior. El malestar de la que hasta ahora era su comunidad es la principal preocupación de Montserrat, asegura.

La segunda preocupación, señala, es que el revuelo mediático y social generado por la noticia «no perjudique» la imagen y el desarrollo del Proyecto Montesión, que comenzó a gestarse a su llegada al cargo hace cinco años y supone la cesión por un periodo de 60 años de la manzana que los jesuitas poseen en el casco antiguo de Palma (tanto el colegio como la iglesia) al empresario asturiano Víctor Madera, presidente del grupo Quirón, para convertirlo en una residencia medicalizada.

En un principio, el Proyecto Montesión preveía reservar una parte para que los miembros de la comunidad pudiesen seguir viviendo allí. Así se planteó al arquitecto responsable de la reforma, Guillermo Reynés. Pero el contrato de cesión a Madera se retrasó mucho (no se firmó hasta el pasado enero) y a día de hoy no han comenzado ni siquiera las obras de la iglesia, que será la primera parte en ser restaurada. Para reformar la parte donde se ubicará la residencia aún no se han tramitado los permisos, apunta Montserrat. Así, como mínimo, habrá que esperar seis años a que la residencia esté operativa, un plazo demasiado largo para dar una solución a los miembros de una comunidad muy envejecida (con siete de ellos muy necesitados de cuidados): «Hubo que tomar decisiones urgentes», justifica. Son Bono, la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas, nunca se planteó como alternativa, señala el hasta ahora superior, porque «cumple una función apostólica muy clara que se tendría que interrumpir» y también porque «las habitaciones no están adaptadas para personas enfermas».

El padre provincial, Enric Puiggròs, realizará una visita canónica los próximos días 12, 13 y 14 de junio «y hablará con cada uno de ellos para buscar la mejor solución», indica Montserrat, que no esconde que en cualquier caso «será complicada». Además, con «una opinión pública muy sensible».

Ante las críticas y malestar generado por el anuncio, Montserrat, uno de los principales artífices del Proyecto Montesión, señala que cuando éste se empezó a redactar ya preveía, por el orden natural de las cosas, la desaparición de la comunidad radicada en Mallorca, aunque precisamente, subraya, se planteó como «una manera creativa y muy bien pensada» para que la misión de la Compañía de Jesús perviva en la isla «no con jesuitas pero sí con laicos comprometidos».

Añade que el Proyecto también prevé que en algún momento se destinen a la isla jesuitas jóvenes y abrir una delegación de la Compañía. Este punto sin embargo es «un desideratum», reconoce.

