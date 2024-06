El empresario que ganó el concurso de las playas de Felanitx: “No pagué al concejal de playas para que me diera información”

El empresario acusado en el presunto amaño en la concesión para gestionar y explotar las playas de Felanitx en 2014, Miguel Adrover Rigo, que ganó el concurso, ha negado hoy en el segundo día de juicio por supuesta corrupción en la Audiencia de Palma haber obtenido información previa relativa a este procedimiento. “No me dieron información previa. Yo no tuve conocimiento de los pliegos, nadie me entregó los pliegos”, ha recalcado hoy ante el tribunal de la sección segunda.

“No pagué al concejal de playas para que me diera información”, ha manifestado de forma rotunda. Adrover ha reconocido que conocía al entonces regidor de playas, Juan Ramón Vidal Ferrer, y que eran amigos. “Con el concejal tenía una relación de amistad”, ha señalado. En cambio, con el alcalde Biel Tauler (PP) no tenía ninguna relación. Todos ellos están encausados por presuntamente haberse concertado para beneficiar a una de las empresas de Adrover. Tanto Tauler como Vidal ayer negaron en la vista oral el amaño en el concurso por la concesión de las playas.

El fiscal anticorrupción de Balears, Juan Carrau, solicita para el empresario una condena de cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación por los delitos de uso de información secreta, fraude a la administración y prevaricación administrativa. Mientras, el exalcalde del Partido Popular, Biel Tauler, se enfrenta a dos años de cárcel y doce años de inhabilitación y el exconcejal Vidal, a cuatro años de prisión y doce, de inhabilitación.

El empresario sospechoso, administrador y propietario de la empresa Marportunbeach Mallorca SL, que resultó beneficiada en la concesión de las principales playas de Felanitx, ha explicado que tenía conocimiento de que el concurso iba a salir en 2014. “Yo en 2013 era el concesionario de tres playas del municipio: Cala sa Nau, Cala Ferrera y Cala Marçal. La concesión terminaba en octubre de 2013. Yo conocía que el concurso iba a salir el 2014. Por eso, me preparé antes. Cualquier licitación grande empezamos antes. Preparábamos el concurso con anticipación. Era un concurso importante para nosotros. Yo no sabía el día exacto que salía el concurso, pero nos estábamos preparando antes”, ha insistido ante la sala.

Disponía de un amplio departamento técnico

Adrover ha subrayado que en esa época tenía un equipo técnico de entre 10 y 15 trabajadores para preparar proyectos. Por tanto, estaban capacitados para presentar más de 1.300 folios en ese concurso. También ha reconocido que en octubre o noviembre de 2013 cambió el objeto social de su empresa y lo amplió a servicios de salvamento, además de la explotación de actividades de playa. El empresario ya contaba entonces con otra entidad que ofrecía servicios de socorrismo y que actuaba en muchos arenales de Balears.

Según su versión, era “vox populi y se comentaba en la playa” que en el concurso de 2014 se iban a agrupar los servicios de playa y de socorrismo. Hasta entonces, eran empresas distintas las que lo gestionaban. “Teníamos contacto con la empresa que gestionaba el servicio de socorrismo en Felanitx. Los socorristas lo decían. Se comentaba en la playa y en todo el sector, era un tema muy recurrente”, ha recordado.

“El Ayuntamiento había perdido las banderas azules, quería mejorar el servicio. Esto era vox populi y yo tenía una intuición. Si el anterior contrato de socorrismo no se lo prorrogaban y la intención del Ayuntamiento era integrar todos los servicios para mejorar las playas. Yo tenía esa intuición”, ha asegurado Adrover.

El empresario ha admitido que el 4 de mayo de 2014 comenzó a instalar el chiringuito en la playa. “Me adelanté dos días, solo faltaba la firma del contrato. Me adelanté porque ya se había preadjudicado. El Ayuntamiento me lo notificó”, ha especificado.

Han recibido denuncias

Según ha mantenido, en esa época tenía 400 trabajadores, mientras que ahora cuenta con 2.500, ya que explota muchas playas de Mallorca y gestiona el servicio de socorrismo de la mayoría de ayuntamientos costeros de las islas. “En los últimos veinte años hemos recibido denuncias por incumplimientos”, ha reconocido. Sin embargo, ha destacado que un contencioso-administrativo resolvió que la adjudicación de 2014 fue correcta. Además, han ganado los concursos posteriores de 2019 y 2023 con los mismos pliegos, los mismos lotes y las mismas playas de Felanitx que ahora están bajo la lupa de los tribunales. “Las banderas azules se recuperaron con mi gestión”, ha enfatizado.

Adrover no ha podido responder cuando el fiscal le ha mostrado varios documentos y facturas con las fechas presuntamente manipuladas. “No sé quién lo hizo, no le puedo contestar. No sé nada. Yo no di ninguna orden sobre esto”, se ha defendido.

El empresario ha negado haber pedido a un trabajador suyo, el entonces encargado del chiringuito de Cala Marçal, que también presentara ofertas al concurso. “Yo no le pedí que presentara los sobres”, ha aclarado. Adrover también se ha desvinculado de los hechos que protagonizó este empleado el 24 de julio de 2014 cuando estrelló un coche contra una heladería de otro licitante y competidor en Portocolom: “En absoluto yo no conocía que este señor considerara que iba a tomar medidas”. Según su versión, en agosto de 2015 lo despidió por pérdida de confianza a él y a su hijo.

Estrella un todoterreno contra una heladería de Portocolom

Este trabajador también figura como encausado en el procedimiento judicial. La fiscalía reclama para él una pena de dos años de prisión por un delito de coacciones. Hoy al mediodía, el hombre ha alegado que se trató de un accidente. “No era mi intención estrellar el coche. Si lo hubiera hecho adrede no pongo a mi hijo delante de copiloto. No lo hice de forma intencionada”, ha insistido el acusado.

El antiguo encargado del chiringuito de Cala Marçal ha recordado que su hijo y otro empleado le dijeron que, tras chocar, habían recibido insultos y amenazas por parte de los responsables del local siniestrado.

El acusado ha explicado que esa noche le avisaron de que se había ido la luz en el chiringuito. “Yo estaba a punto de cenar en mi casa. Me llamaron por teléfono. Pensé que podía ser por una conservadora que había dado problemas”, ha detallado. Según su versión, cogieron un congelador y fue con su hijo hacia allí. Estuvieron trabajando hasta solucionar el problema con otro empleado y, en agradecimiento, decidió invitarles a un gintonic en el chiringuito de s’Arenal. “Nos fuimos en el coche, lo único que recuerdo que en una curva y ya no recuerdo más. Hasta que me desperté lleno de agua dentro del vehículo y mi hijo que me llamaba de forma insistente. Luego fui atendido en la ambulancia”, ha declarado. “No intentamos abandonar el coche. Yo no me tenía en pie, no tenía fuerzas. Conté a los agentes lo poco que me acordaba. Yo hacía a diario ese trayecto”, ha añadido el sospechoso.

Durante la jornada de hoy, han declarado también un ingeniero municipal, el entonces secretario del Ayuntamiento de Felanitx y un asesor técnico externo que redactó los pliegos del concurso e intervino en las valoraciones de las ofertas. Estos tres acusados se enfrentan a peticiones de condena de la fiscalía de dos años de cárcel e inhabilitación por fraude a la administración y prevaricación. El juicio continuará el próximo lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial.