Quiebra del turoperador alemán FTI: «Acabo de llegar de Burdeos y me dicen que me lo pague todo de nuevo»

Sorpresa y resignación entre los turistas afectados por la quiebra del turoperador alemán FTI. Pasajeros procedentes de diferentes países se acercaron este martes durante todo el día en un goteo constante al mostrador de Sidetours, la agencia receptiva que se ocupa de los viajeros del turoperador en Mallorca, situado en la terminal de llegadas del aeropuerto de Son Sant Joan, para tratar de averiguar qué estaba sucediendo y qué debían hacer. «Acabo de llegar de Burdeos, no sabía nada de lo ocurrido y me dicen que me lo tengo que pagar todo de nuevo», explicaba ayer a este diario la francesa Sylvie Mainguyague, que no daba crédito a las instrucciones que acababa de recibir.

Con la documentación pertinente y un teléfono proporcionado por las empleadas de la empresa socia de FTI en la isla, iba de un lado para otro en busca de una solución. «He pagado un transfer para que me lleve al hotel y no existe. Me han dicho que coja un taxi y que guarde la factura para luego llevar a cabo las reclamaciones», relataba con asombro e indignación.

Mainguyague llegó ayer a la isla para pasar diez días de vacaciones. Debía alojarse en el BG Hotel Java de Platja de Palma, donde tenía planteado llegar tranquilamente en el transporte contratado, pero sus planes se torcieron y sin soluciones a la vista. Pagó todo en una agencia y recriminó que ni esta «ni nadie» le había informado de nada. «Lo único que me dicen es que me lo pague todo de nuevo y que me guarde los resguardos», enfatizó la viajera.

Oulie y Marie Diolier también se encontraron con la sorpresa al aterrizar ayer procedentes de Burdeos. Guardando la calma, pero indignados, reclamaban a Sidetours «una solución inmediata». El matrimonio francés se alojaba en Llucmajor, un autocar del turoperador alemán debía llevarles al hotel, pero este «se había volatilizado». «Nos acabamos de enterar de que FTI ha quebrado y lo único que nos dicen es que nos encarguemos nosotros del transporte. Que paguemos un coche privado o un taxi y que guardemos el recibo para que luego los seguros se encarguen», señalaron.

Las empleadas de Sidetours que en ese momento atendían a los afectados en el mostrador del aeropuerto de Palma aseguraron que no habían recibido «ninguna instrucción», que no sabían «nada» y quisieron dejar claro por su parte que la única relación que les unía a FTI era la recepción de sus viajeros.

Lo que quedó este martes comprobado es que todos y cada uno de los turistas que se personaron en el mostrador de esta empresa debían encargarse por su cuenta de llegar al alojamiento, puesto que los traslados habían sido suspendidos. Una familia austriaca que se encontraba allí explicó que se había enterado de lo sucedido en el avión, que habían invertido 4.000 euros en sus vacaciones en Mallorca y que nada más aterrizar les informaron de que no había traslado hacia el alojamiento. «Solo nos queda esperar que la reserva del hotel siga siendo válida», espetaron.

En las cercanías de Sidetours dos mujeres mayores de origen francés mostraban cierto nerviosismo. Pedían ayuda a empleados de diferentes empresas sin éxito. Finalmente dieron con el stand, donde desde la ventanilla les señalaron un número que figuraba en la reserva y les facilitaron un terminal que las viajeras utilizaron de inmediato, aunque la llamada no fue lo fructífera que esperaban y no pudieron más que exclamar un «¡y ahora qué!» que reflejó a la perfección su desesperación. Fue la tónica general durante todo el día entre los afectados. n

