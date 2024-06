El exalcalde de Felanitx, Biel Tauler, y un exconcejal niegan el amaño en la concesión de las playas

El exalcalde de Felanitx, Biel Tauler (PP), y el antiguo concejal de playas Juan Ramón Vidal Ferrer han negado hoy el amaño en la concesión para gestionar y explotar los arenales del municipio en 2013 y 2014 durante el primer día de juicio por presunta corrupción que se celebra en la Audiencia de Palma.

Los dos acusados han respondido solo a las preguntas de sus letrados defensores y mañana serán interrogados otros cinco encausados. Tanto el exprimer edil como el exregidor han rechazado haber anticipado los pliegos del concurso al empresario Miguel Adrover Rigo, que también está acusado, con la intención de beneficiarle y que obtuviera la concesión por encima de otros competidores. Ambos han destacado que actuaron siguiendo el criterio de los técnicos.

Tauler se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de doce años de inhabilitación y dos años de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de fraude a la administración. Mientras, el ministerio público reclama para el exconcejal Vidal cuatro años de cárcel y doce años de inhabilitación por revelación de secretos, fraude a la administración y prevaricación administrativa.

Biel Tauler ha explicado al tribunal de la sección segunda que fue alcalde de Felanitx entre los años 2011 y 2015. Según su versión, años antes ya se había sacado a concurso la licitación de las playas del municipio. “Desde hacía años había problemas, siempre había problemas; se interponían recursos, indemnizaciones que tenía que pagar el Ayuntamiento, siempre había denuncias”, ha recordado en la primera sesión del juicio.

Admite que contrató a una persona externa

“Todas las playas eran deficitarias entonces para el Ayuntamiento”, ha detallado el exalcalde del PP. El acusado ha justificado la contratación de una persona externa para que diseñara y redactara las bases del concurso. “El ayuntamiento de Felanitx no tenía personal propio para elaborar un pliego de estas características. Era inviable sacar un pliego de esta magnitud”, ha asegurado Tauler. Por ello, se contrató a una persona ajena al Consistorio, Antoni March Vigueret, acusado también en este procedimiento, ya que supuestamente su pareja tenía relaciones laborales con la empresa beneficiada. “Yo no tenía ninguna relación con él ni ningún interés en contratarle”, ha reconocido el exalcalde. Según ha manifestado, fue el regidor de playas quien le propuso su nombre porque este profesional se dedicaba a ello y en otros municipios como Pollença y Alcúdia lo tenían contratado y estaban muy contentos con su trabajo. “Tenía muy buenas referencias. Yo mismo se lo pregunté al alcalde de Pollença. Nos dijeron que las playas iban muy bien, que estaban muy contentos con su trabajo y que era muy profesional”, ha subrayado Tauler. Finalmente, los servicios jurídicos del ayuntamiento de Felanitx lo contrataron, ha confirmado el encausado.

Tauler ha corroborado que realizó un buen trabajo porque el pliego que se redactó entonces “aún está vigente”, con algunas pequeñas modificaciones. Incluso, el concurso se prorrogó con el mismo contrato posteriormente con otro equipo de gobierno de otro partido político, ha detallado Tauler. “Desde ese momento el servicio de playas ha mejorado y el Ayuntamiento ha tenido superávit”, ha enfatizado el exprimer edil de Felanitx.

Tres propuestas

El encausado ha indicado que el sistema anterior consistía en que para cada playa se presentaba un explotador. “Se nos trasladaron tres propuestas: sacar a concurso playa por playa; todas las playas en un solo lote; o agrupar las playas en diferentes lotes”, ha explicado Tauler. Según su versión, las dos últimas propuestas eran favorables al Ayuntamiento. Finalmente, se decidió la tercera opción. “Se decidió sacarlo así porque para la economía del Ayuntamiento fue muy positivo”, ha confirmado. “La comisión de regidores lo decidió así”, ha añadido Tauler, quien ha apuntado que nadie estuvo en desacuerdo ni levantó la mano para oponerse.

Al ser preguntado por si se convocó el concurso con premura, el exalcade popular ha respondido que cuando tuvieron los permisos de Costas se sacó el concurso: “Había que tener la autorización de Costas antes”. También ha apuntado que se amplió el plazo porque un anuncio se publicó en fin de semana: “Se estableció un plazo de ocho días, los servicios técnicos nos lo dijeron. Luego, se amplió como dice la ley”.

Tauler ha admitido que conoce al empresario beneficiado Miguel Adrover porque es del municipio, así como a otro de los licitantes porque había gestionado el servicio de socorristas en una playa. “Yo no di la orden de que esos pliegos se entregaran a Adrover. Me enteré de esto cuando me llamaron a declarar la Guardia Civil”, ha recalcado.

Según su versión, se contrató a un técnico para realizar una valoración y no la redactó el ingeniero del Consistorio “porque los recursos del Ayuntamiento eran insuficientes”. El exalcalde ha explicado que la Junta de Gobierno lo aprobó y todo el mundo estuvo de acuerdo. Según ha señalado, la interventora participaba en las mesas de contratación y todas sus indicaciones quedaron recogidas en las actas.

Exregidor de playas

Por su parte, el exconcejal de playas Juan Ramón Vidal Ferrer ha negado ante la sala haber entregado los pliegos del concurso al empresario beneficiado ni tampoco al resto de licitantes. “No entregué los pliegues”, ha insistido.

El acusado también ha rechazado haber cobrado dinero: “Yo no recibí ningún dinero”.

Al ser interrogado por un asunto de las banderas azules, el hombre ha detallado que contrató a un especialista porque tenían una bandera, pero se perdió y luego lograron recuperar tres.

“Nadie puso ningún impedimento en tramitar el procedimiento de urgencia”, ha manifestado el antiguo regidor. Según ha mantenido, la interventora estaba de acuerdo.

Vidal ha corroborado la versión del entonces alcalde Tauler y ha hecho hincapié en que no se tomó ninguna decisión en contra del criterio de los técnicos.

El juicio por el presunto amaño en las playas de Felanitx prosigue mañana en la Audiencia de Palma con la declaración de otros cinco encausados.