Ningún eurodiputado mallorquín figura entre los cien más influyentes de la eurocámara

El índice de influencia BCW está considerado la referencia canónica para medir la influencia de los 705 miembros del Parlamento Europeo, una clasificación utilizada por medios como el Financial Times o The Economist para presentar a los europarlamentarios. Los diputados mallorquines en Bruselas no destacan por su brillantez ni se despeñan al pelotón de los mediocres. Ninguno de los cuatro residentes en la isla figura entre los cien más destacados, pero tampoco en el furgón de cola que puede emplazarse por detrás de la posición número quinientos.

El veterano Antonio López-Istúriz White es el europarlamentario nacido en Mallorca mejor valorado en el índice BCW. El representante del PP ocupa la posición 119 de la tabla, con un marcador de influencia parlamentaria del 51 por ciento. Este porcentaje se mide adjudicando el cien por cien al europarlamentario más influyente, el belga Johan Van Overtveldt. La segunda plaza del escalafón bruselense corresponde al canario Juan Fernando López Aguilar (99,6), exministro socialista.

La relevancia de López-Istúriz, descendiente de un presidente del consejo de ministros del siglo XIX, viene acreditada por sus veinte años ininterrumpidos en Bruselas y por su papel de dirigente del Partido Popular Europeo. Después de haberse fogueado junto a Aznar en La Moncloa, se ha especializado en las relaciones de la cámara con terceros países, con un papel destacado en el conflicto actual de Oriente Medio.

La agitación que caracteriza a José Ramón Bauzá le ha valido el puesto 151 entre los 705 eurodiputados, aunque su marcador de influencia se reduce al 47 por ciento. El mallorquín nacido en Madrid llegó a Bruselas en las listas de Ciudadanos, y no repetirá al no figurar en ninguna lista para las elecciones del próximo 9J. El expresident de Balears pasó de la efervescencia a un perfil bajo tras descubrirse sus relaciones íntimas con Qatar, y después de ser sancionado por acoso laboral a un subordinado, decisión que no recurrió.

Rosa Estarás lleva en Bruselas desde 2009, cuando dejó abruptamente la presidencia del PP balear y su candidatura al Govern prevista para las elecciones de 2011. Quince años en la cámara la han colocado en el ecuador de la influencia. El índice BCW le adjudica la posición número 377. Se queda en un 34 por ciento de valoración relativa, que no mejora en el «marcador de influencia pública» con su escueto 2.6.

La lista del PP a las europeas está encabezada por la exministra catalana Dolors Montserrat, pese a su discreta posición número 268 en el índice BCW. La anomalía a escala mallorquina consiste en que Estarás sea la número siete de la lista, en tanto que López-Istúriz aparece en el 17, invirtiendo la valoración de su tarea en la eurocámara. Con todo, ambos ocupan posiciones de reelección garantizada según las encuestas. La vicepresidenta de Matas cuenta con el apoyo explícito en Génova de Esteban González Pons, integrante del círculo íntimo de Núñez Feijóo.

La socialista Alicia Homs es la benjamina de los mallorquines en la cámara, y también la peor situada con un índice de 420 en la escala de BCW. A sus treinta años, sacó el billete a Bruselas en las últimas europeas de 2019, de mayoría socialista en contra de las previsiones para el 9J. La politóloga palmesana puede argumentar a su favor que aventaja a casi trescientos compañeros de escaño.

Homs aspira asimismo a la reelección en la lista del PSOE, ahora encabezada por la vicepresidenta Teresa Ribera. La mallorquina ha sido colocada en la plaza de vértigo número 21, una ubicación al filo dado que no asegura un escaño en todas las encuestas. Su posición al límite contrasta con la segunda plaza en la candidatura para Iratxe García. La eurodiputada vasca no solo obtiene una desalentadora plaza 541 en la escala BCW, sino que puede considerarse premiada tras encabezar el grupo parlamentario involucrado en los sobornos de Qatar.

