David Castillo: «Dudo de que el soporte que casi treinta países prestan a Ucrania no sirva para detener a Rusia»

¿Qué le llevó a escribir este libro?

Surgió por casualidad hablando con la editorial, y lo que me llevó a escribirlo fue precisamente que en esa conversación comentamos cómo desde un lado y desde otro manipulaban la misma información. Cómo hechos reales, contados de dos formas diferentes y edulcorados, al final cambian totalmente el sentido de la realidad. Entonces empezamos a buscar qué otros libros había publicados sobre la misma temática y encontramos que había muchos que hablaban de la historia de Ucrania desde la disolución de la Unión Soviética, pero no había ninguno en toda Europa en el que hablaran las personas que lo estaban viviendo, y dijimos, ‘este es el momento de que la gente pueda hablar realmente de lo que está viviendo. Sin censura y sin recortes. La verdad de primera mano’.

El estilo es muy murakamiano, como el que el escritor japonés utilizó en su obra ‘Underground’. ¿Por qué eligió este formato de entrevistas?

Creí que era un formato que podía ser más transparente y con el que el entrevistado se podía sentir más a gusto, porque yo les di a todos libertad para que dentro de las entrevistas o de las conversaciones que habíamos tenido pudieran contar todo lo que quisieran de la forma que quisieran. Había mucha gente que todavía no se sentía preparada para responder preguntas, pero sí quería contar su historia, por eso muchos compartieron el diario o enviaron su historia escrita.

Como asesor político que fue, ¿cómo valora su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski?

Como asesor político lo puedo valorar muy poco, porque el encuentro fue muy breve, no llegó a media hora, pero a mí me pareció un hombre sincero y quiero creer que lo que dijo era cierto y lo que él sentía. Es cierto que hubo momentos en los que detecté que él quería responder de una forma que como presidente no se podía permitir. Había preguntas donde él respondía y parecía que quien lo hacía era Volodímir Zelenski, que era mi objetivo, acercar a la gente el lado personal de este presidente, pero a veces su expresión cambiaba y entraba en el papel de presidente de Ucrania. Quiero destacar que hubo un momento en el que alguien le indicó que tenía que acabar la entrevista, porque en principio me dieron diez minutos, y que él le pidió que le dejaran continuar. Estaba comprometido a que yo acabara la entrevista. Además, hay que señalar que contestó a todas las preguntas, algo que en un político es destacable.

Entre los relatos y entrevistas introduce reflexiones. En una de ellas se pregunta si es mejor morir de un tiro o aferrarse a la vida, ¿qué contesta?

Ahí quien tiene que responder es el lector. Yo supongo que depende de la situación. Entiendo que hay veces en que el ser humano está tan sobrepasado que al final puede decir, ‘oye, mira, yo prefiero acabar con esto’, y de hecho lo hemos visto en algunos de los perfiles en gente que me ha dicho ‘David, es que hubo un momento en el que ya no podía más’. Pero también hay otro punto que es donde tu subconsciente actúa y dice ‘no, yo voy a resistir’, y aparece una fuerza que nunca pensabas que tenías y consigues resistir a situaciones que nunca hubieras imaginado y que son muy fuertes.

El relato prorruso aparece claramente reflejado en Yana Ukslevek, ¿qué extrae de ese encuentro?

Fue un encuentro muy tenso y una entrevista muy complicada, porque llegó un momento en el que lo que estaba diciendo, con todo mi respeto, eran auténticas barbaridades. Y muchas que no están ni en la entrevista porque son impublicables. Pero claro, cuando la ves sin ser parte de la entrevista, lo que ves es que es una pobre mujer a que le han contado un montón de patrañas que se ha querido creer porque supongo que eso era lo que le hacía continuar a ella misma dándose la razón. Es un poco triste, pero, más allá de que sus argumentos y sus discursos eran totalmente falsos desde el punto de vista histórico, su versión lo que me daba es un poco de pena, porque vi que no ha sido capaz de ver más allá y justifica absolutamente todo lo que diga el lado ruso y lo que diga Putin.

¿Cree que la postura de España con respecto al conflicto es la adecuada? ¿Cree que se podría hacer más?

Siempre se puede hacer más, desde luego, pero claro, es evidente que España, como cualquier otro país, también tiene sus necesidades que cubrir. Aunque mi planteamiento es, ¿cuántos países están dando soporte a Ucrania? Cerca de 30, ¿no? Toda la Unión Europea, Estados Unidos y demás. ¿Realmente todo el soporte que dan esta treintena casi de países no sirve para parar a Rusia? Tengo mis dudas.

Con la información que extrae de cada una de las entrevistas, incluida la de Zelenski, ¿cree que esta guerra acabará algún día?

He tenido diferentes fases de pensamiento. Unas en las que he visto muy claro que aquello iba a acabar, otras en las que he dicho, ‘madre mía, esto no va a acabar’, y fases en las que he llegado a pensar que esto se convertiría como Corea del Norte y Corea del Sur, o como Chipre del Norte y Chipre del Sur, conflictos eternos. En el libro hay un argumento del cónsul honorario de Ucrania en Andorra que creo que es muy bueno. Él dice que a Rusia lo mejor que le puede pasar es que Ucrania gane la guerra. Es lo mejor que les podría pasar económicamente, porque todas las relaciones comerciales se volverían a recuperar diplomáticamente, se restaurarían todas las relaciones diplomáticas, la ONU volvería a confiar en Rusia, los rusos recuperarían los visados... Sería lo mejor, lo que pasa es que su orgullo no se lo permite.

Da la sensación de que en el relato de todos los testimonios la figura de Putin pasa muy desapercibida.

He intentado ser muy objetivo y a la gente que le he preguntado por Zelenski también le he preguntado por Putin. Me interesaba que la gente contara tanto lo que le diría a uno como a otro, porque hay personas que no están a favor del presidente de Ucrania, pero también hay ucranianos que creen en cierta parte el argumento de Putin. O sea que al final ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.

En Balears hay una comunidad ucraniana muy importante, ¿les dedicaría un libro de las mismas características?

Esto me lo han pedido muchas asociaciones. Es probable que el libro tuviera una segunda parte, primero porque hay muchas historias que se han quedado en un cajón, y segundo porque desde la publicación he llegado a otros testimonios.

¿Cree que el resultado sería similar?

Bueno, si lo hiciera no sería localizado solamente en Balears, daría voz a las comunidades también de otros sitios. Es verdad que creo que la misma gente puede variar con el tiempo su testimonio. Esto lo he visto en algunas entrevistas con personas con las que hablé hace un año o un año y medio y vi que al principio eran súper pro Zelenski y que ahora lo son menos.

¿Tiene en mente algún otro proyecto literario?

Tengo en marcha la segunda parte de la primera novela, As de Corazones, que podría entregarla a finales de año. O sea que seguramente para febrero o marzo del año que viene ya estaría disponible.

