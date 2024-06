Quiebra del touroperador alemán FTI: lo que dicen los turistas de Mallorca afectados

Es la gran sacudida del sector turístico al comienzo del verano: el gigante de los viajes FTI se ha declarado insolvente. La empresa lo ha anunciado este lunes en un comunicado de prensa. Según el diario «Handelsblatt», FTI habría tenido a corto plazo un déficit de cobertura de dos dígitos millonarios. Tras las negociaciones del fin de semana, el Gobierno alemán ha rechazado nuevas ayudas al operador turístico.

La insolvencia también ha hecho saltar las alarmas en Mallorca. La empresa se había expandido recientemente en la isla. Sólo en la pasada temporada de verano, FTI añadió 29 hoteles a su cartera en Mallorca. Los hoteles incluyen el Hotel Saratoga en el centro de Palma, el HM Mar Blau cerca de Sa Coma, el THB Bamboo Alcúdia y el Palmira Paradise en Peguera. La empresa se centra en el turismo familiar clásico, así como en el sector del lujo y los hoteles sólo para adultos.

Lo que dicen los veraneantes afectados

Mientras tanto, los primeros veraneantes afectados en Mallorca han hablado. La noticia de la insolvencia es muy amarga para Susanne F.: «Acabo de llamar por teléfono a Check 24 y me han dicho que tendré que esperar otros dos días para que me digan algo. Se me acaba de derrumbar el mundo, tenía tantas ganas de ir a la isla. Vuelo a Mallorca todos los años, esto es una tragedia para mí, porque siempre tengo que ahorrar. El año pasado fui por mi cumpleaños, esta vez quería ir a mi hotel favorito, que antes no me podía permitir - y había reservado con más antelación. Espero que aún haya solución».

Elke D., lectora de Mallorca Zeitung, dice en Facebook: «Han cancelado las vacaciones de mi sobrino. Son dos adultos y niños. Tenían muchas ganas y ahora esto. El problema es que la señora de la agencia de viajes dijo que les devolverían el dinero. Pero eso puede tardar. No es fácil volver a disponer de tanto dinero».

Otros tienen suerte en el infortunio: «Somos tres», dice la veraneante mallorquina Corly L. «Nuestra agencia de viajes no podía conseguir tres habitaciones individuales con un solo proveedor. Por eso reservamos dos con un proveedor y otra -con vuelos y todo- con FTI. Ahora me preocupaba que la tercera persona se quedara por el camino, pero mi agente de viajes ya me ha llamado. Se están ocupando de ello y suponen que se las arreglarán. Así que -por suerte- no me afecta directamente».

Lo que dicen los hoteleros

Aún no está claro cuántos veraneantes de la FTI se encuentran actualmente en la isla ni qué hoteles se ven especialmente afectados. La asociación de hoteleros FEHM apenas tiene una visión de conjunto. «Estamos sólo al principio del proceso», dijo una portavoz a MZ a mediodía en relación con la repatriación de veraneantes y las consecuencias financieras para la industria hotelera de Mallorca.

La asociación de hoteleros de Playa de Palma, donde la FTI estaba representada con algunos hoteles, también se mostró cauta cuando MZ le preguntó el lunes por la tarde. La situación se está analizando actualmente, explicó Pedro Marín, responsable de la asociación. Entre los afectados por la insolvencia se encuentra HM Hotels, y no sólo en Mallorca, sino también en el Caribe, según la cadena mallorquina.

Una portavoz de la cadena hotelera mallorquina Riu declaró a MZ el lunes por la tarde: «La quiebra del Grupo FTI es una noticia terrible para todo el sector. Desde RIU esperamos que la compañía pueda superar este difícil momento y reanudar sus operaciones». RIU trabaja con el touroperador en un gran número de destinos y hoteles, incluyendo Baleares, Canarias y Andalucía.» El portavoz también expresó su confianza en que el impacto económico sea limitado en caso de que se produzca el cese definitivo de las actividades.

Los hoteleros y gestores turísticos de Mallorca que no se han visto o apenas se han visto afectados por la insolvencia de FTI también están conmocionados: «Es terrible, ha ocurrido de repente y muy rápido», declaró a MZ el gerente de una cadena hotelera. «Lo siento mucho por mis colegas y por todos los afectados», dice otro gerente que se vio afectado por la insolvencia de Thomas Cook en su momento y, por lo tanto, sabe muy bien a lo que se enfrentan ahora los empleados de FTI.

Esto es lo que dice Sidetours, el socio de FTI en Mallorca

Ahora también hay una declaración de Sidetours. La agencia receptiva se ocupa de los veraneantes de FTI en Mallorca. «Somos plenamente conscientes de la importancia de este anuncio al comienzo de los meses fuertes de la temporada», reza el comunicado. «El equipo de Sidetours Travel reaccionó tan pronto como se conoció la noticia poniéndose en contacto con nuestros clientes y hoteleros de diversos tamaños -desde cadenas a independientes- en las diferentes regiones en las que operamos para evaluar la situación.»

Sidetours cumplirá sus compromisos. «Somos una empresa con 50 años de experiencia, hablaremos con todas las partes implicadas para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto, estas soluciones también beneficiarán a los clientes de los hoteles». Según Sidetours, los veraneantes que hayan reservado un paquete turístico, que son la gran mayoría, tendrán que esperar a recibir mensajes del Grupo FTI con instrucciones para regresar a su lugar de origen. Lo mismo se aplica a los que estaban a punto de viajar a Mallorca.