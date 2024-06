Quiebra del tour operador FTI: esto es lo que los turistas en Mallorca necesitan saber ahora

El tercer operador turístico de Alemania, FTI, ha anunciado este lunes que se declarará en quiebra ante el Tribunal de Distrito de Múnich. Para los turistas que ya habían reservado, esto significa que su viaje probablemente ya no se realizará.

En el sitio web, la empresa ha proporcionado la siguiente información a los clientes afectados:

¿Qué proveedores y marcas se ven afectados?

En general, todos los servicios reservados con el proveedor de viajes FTI Touristik GmbH se ven afectados. Esto incluye las marcas FTI en Alemania, Austria y Países Bajos, la marca 5vorFlug en Alemania, BigXtra GmbH, así como las marcas de vehículos de alquiler DriveFTI y Cars y Camper. Los servicios afectados podrían adquirirse en agencias de viajes habituales, en plataformas de reserva online como Sonnenklar.tv, Check24, Ab-In-den-Urlaub, HolidayCheck, etc. o en plataformas propias de reserva (fti.de, fti.at, fti.ch, fti .nl, 5vorflug.de, drive.de, ...).

Los servicios reservados con terceros proveedores (como TUI, Alltours, DERTOUR, vtours, ...), en los que FTI Touristik GmbH sólo actuó como intermediario, no se verán afectados.

¿Has reservado un paquete de vacaciones y ya estás en camino?

(Nota: un viaje combinado es una combinación de alojamiento en hotel y vuelo, posiblemente con servicios adicionales reservados)

¿Ha reservado un paquete turístico a través de los organizadores FTI, 5vorFlug o BigXtra y se encuentra actualmente en su destino o de camino a él? En su caso se aplica la protección legal del seguro de viaje del Fondo Alemán de Seguros de Viaje (DRSF). En colaboración con la DRSF, nos esforzamos por garantizar que complete su viaje según lo planeado. Cuando esto no sea posible, se le organizará un viaje de regreso al punto de partida original. En este caso, nos pondremos en contacto con usted directamente en coordinación con los proveedores de servicios de la Caja Alemana de Seguros de Viaje. También puede encontrar información sobre esto en el sitio web de DRSF .

Por ejemplo , ¿ha reservado un viaje con un proveedor de viajes que no forma parte del GRUPO FTI ( TUI por ejemplo, No le afecta el procedimiento concursal. Su proveedor de viajes puede responder directamente a cualquier otra pregunta que pueda tener.

¿Solo has reservado un hotel y ya estás de camino y/o te has registrado?

¿Ha reservado servicios de hotel únicamente a través de los organizadores FTI, 5vorFlug o BigXtra y ha pagado por ellos directamente al organizador respectivo? Los servicios individuales no están cubiertos por la protección legal del seguro para viajes combinados y, por tanto, no están asegurados por la DRSF. Sin embargo, independientemente de si ya ha realizado el check-in o todavía está en camino, actualmente estamos comprobando si puede (seguir utilizando) los servicios que ha reservado.

¿Ha reservado servicios de hotel con un proveedor de viajes que no forma parte del GRUPO FTI (por ejemplo, TUI, Alltours, DERTOUR, vtours, ...) y los ha pagado directamente? No le afecta el procedimiento concursal. Su proveedor de viajes puede responder directamente a cualquier otra pregunta que pueda tener.

¿Has reservado un paquete de vacaciones y aún no has empezado?

(Nota: un viaje combinado es una combinación de alojamiento en hotel y vuelo, posiblemente con servicios adicionales reservados)

¿Ha reservado un paquete turístico a través de los organizadores FTI, 5vorFlug o BigXtra y ya lo ha pagado total o parcialmente? Lamentablemente, nos vemos obligados legalmente a cancelar todos los servicios reservados. Sin embargo, en su caso se aplica la protección del seguro de la Caja Alemana de Seguros de Viaje (DRSF). Como parte de su mandato legal, el DRSF garantizará que los pagos realizados sean reembolsados. Se pondrá en contacto con usted tan pronto como todos los viajeros actuales hayan regresado y los datos hayan sido evaluados y transferidos.

Por ejemplo , ¿ha reservado un viaje con un proveedor de viajes que no forma parte del GRUPO FTI (TUI por ejemplo, No le afecta el procedimiento concursal. Su proveedor de viajes puede responder directamente a cualquier otra pregunta que pueda tener.

¿Has reservado sólo una o más noches de hotel?

¿Ha reservado servicios de hotel únicamente a través de los organizadores FTI o 5vorFlug y ha pagado por ellos directamente al organizador respectivo? Los servicios individuales no están cubiertos por la protección legal del seguro para viajes combinados y, por tanto, no están asegurados por la DRSF. Actualmente estamos comprobando si aún puede utilizar los servicios reservados y nos pondremos en contacto con usted en breve.

¿Ha reservado servicios de hotel con un proveedor de viajes que no forma parte del GRUPO FTI (por ejemplo, TUI, Alltours, DERTOUR, vtours, ...) y los ha pagado directamente? No le afecta el procedimiento concursal. Su proveedor de viajes puede responder directamente a cualquier otra pregunta que pueda tener.

¿Has reservado sólo tu coche de alquiler o una autocaravana con FTI?

¿Has reservado un coche de alquiler o una autocaravana a través de las marcas DriveFTI o Cars y Camper? Los servicios individuales no están cubiertos por la protección legal del seguro para viajes combinados y, por tanto, no están asegurados por la DRSF. Actualmente estamos comprobando si aún puede utilizar los servicios reservados y nos pondremos en contacto con usted en breve.

¿Ha reservado más servicios individuales con FTI?

¿Ha reservado otros servicios turísticos con FTI, como excursiones, traslados al aeropuerto, etc.? Los servicios individuales no están cubiertos por la protección legal del seguro para viajes combinados y, por tanto, no están asegurados por la DRSF. Actualmente estamos comprobando si aún puede utilizar los servicios reservados y nos pondremos en contacto con usted en breve.