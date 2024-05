Armengol vuelve a negar cualquier vínculo con la trama Koldo: "No sabía nada"

"No sabía nada". La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha vuelto a negar cualquier vínculo con la trama Koldo, investigada actualmente por la Audiencia Nacional, en su segunda comparecencia sobre la compra de mascarillas durante la pandemia: "Descarto de forma rotunda que hablase con Koldo García de la contratación de ninguna empresa, no lo he hecho nunca, ni con él ni con nadie, no he conocido el nombre de la empresa hasta hace muy poco". "Algún día tendrán que pedir perdón por todo el daño que están haciendo a tanta gente", ha replicado la expresidenta balear, en referencia a los cuestionamientos de PP y Vox sobre su vinculación con los investigados.

Armengol ha explicado por segunda vez ―compareció en el Congreso hace apenas una semana en otra comisión de investigación― que se ofreció material sanitario desde el ministerio de Fomento, cuando el asesor de José Luis Ábalos se puso en contacto con el ex director general del IB-Salut Manuel Palomino y, a partir de ese momento, se estableció comunicación entre el organismo público y la empresa Soluciones de Gestión: "Se canalizaban hacia el IB-Salut, que investigaba la conveniencia de los contratos que llegaban, las decisiones sobre esta cuestión eran totalmente técnicas y se tomaban desde un punto técnico y funcionarial". En este sentido, ha negado cualquier participación en los expedientes investigados.

Asimismo, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "máquina del fango" al insinuar que hubo una reunión entre Armengol y Koldo García el 26 de marzo de 2021, cuando José Luis Ábalos visitó Mallorca: "Nunca me he reunido con él, pero quieren poner una sombra de duda cuando la reunión con el ministro se produce un año después de la compra y fue para preparar la rueda de prensa que teníamos en el Consolat. Prohens insinuó que me reuní privadamente [con Koldo] y no es cierto. Es tan burda la mentira que quedan en evidencia".

Sobre la visita de la Unidad Central Operativa (UCO) al IB-Salut en 2022 y la falta de comunicación por parte de la anterior dirección del organismo, la presidenta del Congreso reitera que "no sabía nada" y no se le informa por "una cuestión de normalidad" al entender que Palomino "no tiene que hacer nada porque la conciencia esta tranquílisima, porque no hay nada que ocultar".

La dirigente socialista también ha cuestionado tanto a Prohens como al actual director del IB-Salut, Javier Ureña, por dejar caducar la reclamación de 2,6 millones de euros, tal y como apunta la Audiencia Nacional: "La respondabilidad de dejar caer el dinero ha sido del Govern actual, alguien debería explicar por que se dejó caducar".