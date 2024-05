Raúl González, sobre el plan de Prohens: «Una mesa con 140 entidades es una iniciativa loable, pero poco práctica»

«La idea de la mesa (del Ejecutivo de Marga Prohens contra la saturación) es buena, pero con 140 opiniones me parece una iniciativa muy loable y poco práctica». Faltaba escuchar qué opinan los grandes hoteleros sobre el plan del Govern para poner límites a la actividad turística en el archipiélago. Esta es la de Raúl González, consejero delegado para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) de Barceló Hotel Group. El directivo duda de su efectividad. Lo que sí tiene claro es que hay que detectar la oferta de alquiler vacacional «fuera de control» e imponer fuertes sanciones. «El gran problema no viene por los hoteleros», subraya el CEO . Y ante las protestas por la masificación llama a ver qué «decisión» adoptan los ciudadanos; si «queremos turismo o no queremos».

González participó este miércoles en el congreso MyT Summit, que celebró su quinta edición, centrado en la convivencia entre residentes y turistas, en el hotel GPRO Valparaíso, en Palma.

Preguntado sobre la presentación la semana pasada de la mesa por el pacto social y político por la sostenibilidad de las Islas Baleares, en el acto presidido por Prohens en la Escuela de Hostelería, el directivo de la segunda cadena española por número de habitaciones opina que es «muy complicado» partir con 140 entidades en una mesa. «Entiendo que haya grupos de trabajo, que intentes involucrar al máximo de gente posible, pero tratar de sentar en una mesa a 140 y oír 140 opiniones me parece una iniciativa muy loable y poco práctica», dice sobre el foro que va a estar bajo la coordinación del economista Antoni Riera. En él participan diversas patronales o la treintena de entidades reunidas bajo el paraguas del Fòrum de la Societat Civil, entre otras.

Sentirse "incómodos"

Ante el debate abierto por el exceso de turistas y las protestas en los destinos españoles, para el CEO de Barceló hay que poner el punto de mira en si «queremos turismo o no queremos. Todo el mundo quiere turismo, nosotros que tenemos mucho nos sentimos incómodos».

«No ha habido crecimiento de la oferta hotelera y sí que está habiéndolo incontrolado sobre los apartamentos turísticos no legalizados», asegura González, porque «los datos» así lo avalan. «Yo no tengo nada contra la gente que monta ese negocio», pero censura que está «poco ordenado desde el punto de vista fiscal y también desde el del usuario». Por contra, los hoteleros «estamos regulados en todo y luego resulta que hay otra oferta que no está nada ordenada». A modo de ejemplo, dice que en un apartamento puede haber «treinta en una habitación» sin que se controle. En un hotel "normalmente no puede pasar porque se ponen unos límites».

«Es muy bueno que paremos, veamos dónde están los problemas y lo que quiere la sociedad»

Con todo, el alto directivo cree que «es muy bueno que paremos esto y que veamos dónde están los verdaderos problemas y qué es lo que quiere la sociedad".

Para González, «lo grave es que no consigamos dar a entender la importancia que tiene el sector y que esto nos enriquece, en lugar de que nos empobrece. Esa es la clave».

Ante el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, con el que compartió mesa de debate, el CEO de Barceló insistió en que es prioritario detectar la oferta turística fuera de control. A pesar de que «no sea sencillo habrá que establecer unas normas del juego y aquel que se las salte ponerle sanciones graves». «Si solo me riñes, mañana monto otro» negocio, cuestionó.

Por su parte, Rodríguez aludió a la picaresca del alquiler vacacional ilegal, que se anuncia por las noches o el fin de semana para escapar a la labor inspectora, o que más allá de los portales de comercialización online recurre también a Tik Tok o Instagram. El conseller también resaltó que la convivencia entre residentes y turistas es el reto y «no es nuevo».

A pesar de la masificación, González sigue viendo necesaria la promoción turística para captar al cliente que nos interesa tener, como el estadounidense. Aboga, además, por valerse de los datos para mejorar la gestión de flujos y la convivencia. «Igual hay que montar conciertos en la catedral a las nueve de la noche para que no vayan todos los turistas al mediodía».