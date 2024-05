Prohens: "Los residentes se sienten cada vez más extranjeros en su casa"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reafirma la necesidad de poner límites a la masificación turística que sufre Baleares y asegura que, ante la actual situación, «los residentes se sienten cada vez más extranjeros en su casa». Así lo explicó ayer la líder popular en una entrevista concedida a RadioIlla Formentera, donde hizo un análisis respecto al gran pacto social por la sostenibilidad que se puso en marcha la semana pasada. En este sentido, determinó que la mesa tiene como objetivo establecer las bases para una transformación del modelo turístico donde se crezca «en valor, no en volumen» y que frene «el malestar de los propios residentes».

«Debemos ser capaces de llegar a grandes puntos de acuerdo», destacó Prohens, insistiendo en la idea de que es necesario apostar por un pacto que perdure en el tiempo. «La política turística y económica no puede cambiar cada legislatura. Estoy esperanzada porque todas las entidades, por muy antagónicas que sean, compartimos la necesidad de un diagnóstico, aunque tal vez llega tarde». Respecto a las medidas concretas que se plantean para hacer realidad la transformación del sector, la presidenta destacó que, durante este verano, el Ejecutivo recopilará datos para poder actuar.

«Primero el diagnóstico, primero los datos objetivos, esto no va de gustos ni de intereses personales. En esta primera temporada turística que gestionará el nuevo Govern haremos recogida de datos, y recopilaremos datos de otras administraciones». Asimismo, expresó que «probablemente este pacto llega tarde, pero la tardanza no puede llevarnos a la precipitación. Entiendo que la gente quiere que salgan medidas pero sería un error mortal. Hablamos de un sector muy sensible, del 80% de nuestro PIB, de cientos de miles de puestos de trabajo, sería una irresponsabilidad plantear medidas sin los datos».

Por otro lado, Prohens también se mostró muy crítica con la gestión realizada por el Pacto durante los últimos ocho años. «Se ha crecido de forma insostenible, se han autorizado 115.000 plazas en Baleares, tenemos un problema importante de oferta ilegal y también de intrusismo en diversos sectores: guías turísticos, transporte, ocio nocturno».

Acceso a la vivienda

En relación a la dificultad del acceso a la vivienda, que provocó que más de 15.000 personas llenaran las calles de Palma en una marcha histórica, Prohens defendió que es una de las cuestiones que más le preocupan «y le ocupan». Así, detalló que el Govern es consciente de «la lentitud de todas las administraciones» a la hora de actuar en este ámbito, por eso ha impulsado «el decreto de simplificación administrativa que lleva medidas como la tramitación de licencias urbanísticas de manera más ágil».

En este aspecto también apuntó hacia el programa de alquiler seguro que está ultimando el Ejecutivo «para poder dar garantías jurídicas, de cobro y de expulsión de ocupantes a todos aquellos que pongan viviendas en el mercado de alquiler pactando los precios de la renta». Por último, la popular detalló que el decreto de emergencia habitacional generará nuevas viviendas sin consumir territorio a un precio asequible para los ciudadanos.