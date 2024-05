La falta de consenso impide que Mallorca nombre a la princesa Leonor Hija Adoptiva

La falta de consenso entre las distintas formaciones políticas impide que el Consell nombre a la princesa Leonor Hija Adoptiva de Mallorca. La propuesta, lanzada desde Vox «por su constante dedicación y amor por la isla», no cuenta con el respaldo del PSOE, que considera que responde a una instrumentalización política de la Casa Real por parte de la ultraderecha con el apoyo del PP.

El rechazo de los socialistas provoca que la distinción a Leonor no se apruebe por el momento ya que, según establece el reglamento de la institución, se necesita el voto de tres cuartas partes del pleno para que salga adelante. PP y Vox suman 18 consellers (13 y 5 respectivamente), por lo que necesitan 25 para sacar adelante la propuesta. Esto convierte en imprescindibles los 9 votos del PSOE.

La cuestión se debatió el pasado viernes en una junta de portavoces urgente donde los partidos pusieron encima de la mesa sus propuestas. Toda la oposición (PSOE, Més per Mallorca y El Pi) se mostró contraria a la iniciativa de Vox. En el caso de la formación liderada por Catalina Cladera, se consideró totalmente «innecesaria y evitable esta polémica» y se lamentó el daño que genera a la Casa del Rey. Durante la reunión los socialistas argumentaron que no querían formar parte de la utilización que a su juicio ejerce Vox con la figura de Leonor con la «colaboración» del PP.

La propuesta de distinguir a la hija de los Reyes en la próxima Diada de Mallorca llega poco después de la polémica suscitada entre PP y Vox en el propio Consell tras la decisión de Felipe VI de conceder el título real a la Acadèmi de sa Llengo Baléà. La institución, a través de la abstención del PP, aprobó una moción que exigía al Rey «retirar de forma inmediata el tratamiento de ‘real’ a dicho organismo, así como pedir disculpas y reconocer la unidad lingüística del catalán.

La aprobación de esta iniciativa tuvo su esperada reacción por parte de sus socios de Vox, que reclamaron una reunión de urgencia con los populares para determinar si el PP se había equivocado de bando: «Necesitamos que dé explicaciones, queremos saber si está con la Casa Real o con los independentistas de Més per Mallorca. Queremos saber si el PP está con la Constitución o con quienes quieren romper España». De hecho, el portavoz Toni Gili no descartó en su momento una ruptura tras lo sucedido. «Su actuación no puede quedar en el olvido. Nuestra relación con el PP se ha resentido mucho y desconozco qué va a pasar», confirmó Gili.

El PP rectificó

Después de varios días de reflexión interna y tras las amenazas recibidas desde Vox, el partido liderado por Llorenç Galmés decidió rectificar y disculparse con el monarca: «Queremos reiterar nuestro absoluto respeto y estima a Su Majestad el Rey y a toda la Familia Real, que siempre es un honor recibir en Mallorca». De hecho, el PP atribuyó lo sucedido a «algunas malas interpretaciones» de lo que se votó, si bien el redactado de la moción era claro y se exigía tanto una disculpa como una rectificación por parte de la Casa Real. Incluso los populares pidieron un cambio de última hora para retirar estas consideraciones, pero al recibir un ‘no’ por parte de Més per Mallorca decidieron abstenerse.

Ante esta situación, el PSOE considera que el PP quiere apoyar a Vox en su propuesta de la princesa Leonor como Hija Adoptiva no por convicción propia sino por intereses partidistas con el objetivo de acabar con la tensión abierta con sus socios.

Asimismo, durante la junta de portavoces también se criticó que el instructor de este galardón sería el portavoz adjunto de Vox, David Gil, quien calificó el golpe de Estado de «última cruzada de liberación». Así las cosas, la abstención actual del Partido Socialista hace inviable el nombramiento de la princesa. Hasta ahora todas las distinciones se han consensuado entre gobierno y oposición, y antes de llevar la propuesta definitiva al pleno. Los socialistas ven irresponsable que se llegue a una hipotética sesión en la que se visualizara públicamente el desacuerdo entre los partidos, ya que nunca ha ocurrido que un pleno del Consell rechace un nombre para ser distinguido en la Diada de Mallorca.

