Fallece Joana Maria Escartín, profesora de Historia Económica de la UIB

La mallorquina Joana María Escartín Bisbal (Palma, 1968), doctora en Historia Económica, profesora de la Universitat de les Illes Balears entre 1999 y 2010 y militante socialista ha fallecido a la edad de 56 años.

Activista y combativa, era una figura muy conocida en la isla y una persona muy activa en redes sociales. Se definía como "feminista, socialista y republicana". Padecía esclerosis múltiple, enfermedad que le fue diagnosticada en 1989, y también utilizaba las redes para hacer divulgación sobre su enfermedad y explicar sin eufemismos la evolución de su estado de salud. En los últimos meses fue describiendo las diferentes intervenciones y tratamientos por los que iba pasando, agradeciendo siempre la labor del personal sanitario. Su fallecimiento ha coincidido precisamente con la celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Cuando se planteó la proposición de ley de eutanasia en 2020, fue una de las voces que salió públicamente a defenderla y pedir su aprobación, para dar amparo "llegado el momento" a situaciones como la suya.

Se licenció en la UIB en 1992 y se especializó en la industrialización rural en Mallorca. En particular, estudió el desarrollo económico, el papel de la mujer en el mercado laboral, los procesos de emigración, las condiciones de vida y el desarrollo de la industria durante los siglos XIX y XX. Su labor investigadora le valió el Premi Ciutat de Palma d'Investigació en 1992. Además, recopiló los resultados de sus estudios en varios libros publicados, como "El procés d'industrialització a Esporles", "El sector de la madera y el mueble en Baleares" y "La dona a la Mallorca contemporània".

Militante socialista, en las elecciones autonómicas de junio de 2023 cerró la lista del PSIB de candidaturas al Parlament. Desde el PSOE, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha querido dedicarle un tuit asegurando estar "absolutamente conmocionada" por la noticia de su fallecimiento: "Perdemos a una gran feminista, una luchadora, una valiente. Una mujer que durante años ha hecho pedagogía sobre la esclerosis múltiple, la enfermedad que hoy nos la arrebata. Ha sido un inmenso honor compartir camino contigo, amiga".

La expresidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha escrito: «Es la peor manera de empezar este jueves. Mucha tristeza por la pérdida de Joana Maria. Una mujer culta, libre. Una luchadora que siempre dio la cara por las causas en las que creía. Un ejemplo constante de superación de todas las dificultades. Te echaremos de menos». La cuenta del PSIB-PSOE también ha recogido el pesar general de la formación con un tuit.

Además de la familia socialista, la 'familia tuitera' también ha mostrado su pesar por la marcha de una persona muy activa en la red social. Lo reflejaba por ejemplo Àngel Aguiló con su tuit: "Leo que Joana Maria Escartín nos ha dejado. Me doy cuenta de que hacía tiempo que no la veía por aquí. Y lo siento mucho. Siempre transmitió entusiasmo y ganas de vivir, a pesar de las muchas dificultades. Gracias por la energía que siempre has transmitido. Que la tierra te sea leve".