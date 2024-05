El Govern allana el camino a los colegios concertados para hacer ampliaciones

El decreto ley de Simplificación Administrativa incluye en una disposición adicional que afecta a Educación y allana el camino a los colegios concertados para ampliar o mejorar sus centros: el Govern podrá declarar "inversión de interés autonómico" estos proyectos de las patronales concertadas, igual que hace ahora para acelerar las obras en los colegios e institutos públicos. A partir de ahora se les facilitará así a los centros privados sostenidos con fondos públicos los trámites urbanísticos para que amplíen infraestructuras o hagan nuevas.

Esta disposición facilita el proceso administrativo a los centros concertados, pero no supondrá inversión de dinero público, según aseguró ayer el conseller Vera en el Consell Escolar, a preguntas del representante del STEI, Ramon Mondejar.

El sindicato ha expresado hoy su "rechazo absoluto" a la disposición adicional primera del Decreto Ley 3/24 de medidas urgentes, al considerar que confirma la tendencia de este Govern de "apostar de forma descarada y sin tapujos por la privatización de la enseñanza" y supone un paso más "en el desmantelamiento de la red pública". Además, lamenta el STEI el punto ha sido incluido en el decreto ley sin haber ni siquiera informado (tampoco se ha negociado) al sector educativo ni a los sindicatos

En concreto, la disposición reza que el Consell de Govern “puede declarar como las actuaciones de mejora o ampliación de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos, en las condiciones que determine, por su especial relevancia para el desarrollo económico y social de las Islas, cuando razones de interés público lo aconsejen, con la finalidad de atender la demanda creciente de escolarización y de servicios educativos”.

La fuerza sindical recuerda que la escuela pública "debería ser la primera responsabilidad de la Administración y no los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos". En un comunicado remitido hoy, el STEI tacha de "inadmisible" que después de destinar 60 millones de euros al plan de segregación lingüística y de "extender la 'barra libre' a la privatización de la etapa 0-3", ahora este decreto ley "ponga por delante del interés general las demandas de los centros educativos privados". También creen que "no se puede admitir" que mientras la presidenta Prohens y el consell Vera hablen siempre de actuar de acuerdo con el “consenso” del sector educativo," se publique un Decreto Ley con el que no ha habido ningún tipo de negociación".

Además, otro puntoque a su entender "es una auténtica vergüenza" es que la disposición también prevé que “los terrenos donde se acuerde la ubicación del equipamiento educativo deben calificarse automáticamente como sistema general de equipamiento de uso educativo en suelo urbano o urbanizable”. El STEI denuncia que esto "trastocará los planes urbanísticos de los ayuntamientos".

Con todo, el STEI "lamenta, rechaza y denuncia una vez más" las políticas educativas del Partido Popular "contra la escuela pública" y tacha de "servilismo vergonzoso" la actitud de una Administración "al servicio de una minoría que quiere aumentar sus privilegios".