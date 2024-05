El PSOE promete reforzar la lucha contra la oferta turística ilegal

La candidata del PSIB-PSOE al Parlamento Europeo, Alicia Homs, explicó ayer que para las elecciones del 9J propondrán la elaboración de una normativa a nivel europeo que obligue a las plataformas de reservas a pedir las licencias de alquiler turístico con el fin de no incrementar la oferta ilegal. Así lo comunicó la candidata ante los medios frente a un edificio en Palma que, según detalló, cuenta en la actualidad con 72 plazas turísticas ilegales. Al respecto, comentó que «las plataformas tienen cierta responsabilidad» en este ámbito.

En referencia a la manifestación que se vivió este sábado en Palma por el acceso a una vivienda digna, indicó que «la gente está harta de esta situación», así que añadió que «estas islas son, principalmente, para los residentes, lo que no puede ser es que los que gobiernan hagan una política contraria». Homs consideró que «cuando el PP diga que quiere poner freno a la masificación y a la oferta turística ilegal, hay que tener en cuenta que mienten», debido a que, recordó, votaron en contra de una medida que propusieron en relación al alquiler turístico. Por su parte, el portavoz municipal de PSOE Palma, Xisco Ducrós, reiteró que «el incremento del alquiler turístico ya no sucede solo en los cascos antiguos, sino que se está extendiendo a los barrios». Así, lamentó que no haya «ningún tipo de actuación para evitar esta situación» por parte de PP y Vox. «Creemos que es fundamental que haya una coordinación entre instituciones, y Europa tiene mucho que decir al respecto», afirmó, puesto que el objetivo, según considera, es que «la vivienda tiene que ser para los residentes». Ducrós también mencionó la última revisión que realizó su partido en relación a la oferta turística, en la que se observó que había más de 200 plazas ilegales.