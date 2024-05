El líder de la trama Koldo se niega a declarar sobre el contrato de las mascarillas en Baleares

El empresario Juan Carlos Cueto, líder de la trama Koldo y uno de los principales investigados por llevarse presuntas mordidas en los contratos de las mascarillas durante la pandemia, se ha negado a declarar sobre la ramificación balear del caso durante la comisión de investigación celebrada esta tarde en el Parlament.

Cueto se ha acogido a su derecho de no responder a las preguntas que le han formulado el resto de formaciones respecto a la compra de cubrebocas fraudulentos que ejecutó el Govern de Armengol por valor de 3,7 millones de euros y la caducidad de la reclamación por parte del Ejecutivo de Prohens . El cabecilla de la presunta trama de corrupción ha argumentado que, al estar siendo investigado el contrato de Baleares tanto por parte de la Audiencia Nacional como por parte de la Fiscalía Europea, no quería pronunciarse al respecto.

Los cabecillas no han declarado

Los principales cabecillas se han negado a declarar en la comisión que se está celebrando en el Parlament. En este sentido, Íñigo Rotaeche y Daniel Sierra (miembros de la trama) no respondieron ayer en la Cámara Balear, así como tampoco lo hizo el empresario Víctor de Aldama la semana pasada.

En el caso del propio Koldo ni se presentó en el Parlament a pesar de estar citado. No obstante, el exasesor de Ábalos aseguró que no había sido llamado de manera formal y que no tiene ningún inconveniente en declarar. Así, Koldo vuelve a estar citado para el próximo lunes 3 de junio.