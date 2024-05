La ATIB abre este martes el plazo para pedir cita previa para el Servicio de Renta Ágil

La Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) ha abierto a partir de este martes y hasta el 28 de junio el plazo para poder pedir cita previa, tanto por vía telemática como telefónica, para la 28 edición del Servicio de Renta Ágil, que les ayudará a hacer la declaración de la renta de 2023, un servicio que presta la misma ATIB de forma complementaria a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), responsable de la gestión de la campaña de la renta.

Así lo ha comunicado el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en declaraciones a los medios, en las que ha añadido que será a partir del lunes 3 junio, y hasta el 1 de julio, cuando los técnicos de la ATIB atenderán presencialmente a quienes antes hayan solicitado el Servicio de Renta Ágil, que les ayudará a hacer la declaración de la renta de 2023.

Costa ha emplazado también a todos los ciudadanos de Baleares a ser conscientes de que el listado de deducciones autonómicas es más amplio y se pueden aplicar a muchos más beneficiarios y en importes superiores.

En total, habrá 23 deducciones autonómicas para aplicarse en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ocho de ellas -el 35%- mejoradas o de nueva creación.

Si bien, según ha explicado, deben tener en cuenta que estas deducciones autonómicas al IRPF no se incluyen en los borradores de la AEAT, sino que se han de aplicar de manera efectiva.

Por tanto, los ciudadanos que acudan a los técnicos de la ATIB, para que les ayuden a hacer la declaración de la renta de 2023, han de comunicar a estos si tienen derecho, o no, a estas deducciones autonómicas.

"Esto es muy importante porque, como ya digo, no se incluyen en los borradores y, por tanto, si no se comunica no podrán beneficiarse de estas deducciones que pueden afectar hasta a un 80 por ciento de los ciudadanos de Baleares, que cumplen los límites de renta que hemos establecido en las distintas deducciones", ha subrayado.

Costa ha atendido a los medios con el director de la ATIB, Ricardo Roibal, quien ha explicado aspectos más técnicos del Servicio de Renta Ágil, entre ellos que este estará en Formentera, en Ciutadella (Menorca), y en 14 municipios de Mallorca -Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Capdepera, Felanitx, Pollença, Porreres, Santanyí, Santa Margalida, Ses Salinas, Sineu, Sóller y Valldemossa- para atender a unos 35 municipios, incluidos Ariany, Artà, Banyalbufar, Campos, Deià, Escorca, es Migjorn Gran (Menorca), Esporles, Estellencs, Ferreries (Menorca), Fornalutx, Lloret, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles y Son Servera.

Roibal también ha apuntado que con la Renta Ágil se atiende aproximadamente cada campaña a unas 7.000 personas. Y, ha recordado que antes se hacía en los meses de mayo y junio y ahora solo se hace en junio "no porque realmente sea la intención del Govern, sino porque el Estado, que es el que marca los tiempos y los procedimientos, establece que la atención presencial es en junio".

Una atención presencial que, ha aseverado, el Govern tiene la intención de mantener porque "es cierto que la informática ha evolucionado pero todavía hay mucha gente que le cuesta enfrentarse a ella". Precisamente, por ello, ha incidido, se sigue prestando el servicio de atención presencial, para el que se puede pedir cita a partir de este martes, como ha dicho el conseller, a través de la página web de la ATIB o por teléfono, llamando al 971 76 76 76.

Por su parte, la AEAT presta servicio en sus oficinas en cinco municipios: Palma, Ibiza, Maó, Inca y Manacor. En este caso, para pedir cita presencial en las oficinas de la Agencia Estatal, se puede hacer por teléfono en el 901 223 344 o por internet en la web de la AEAT. En total, entre ambas agencias, se habilitan un total de 21 puntos de atención al público en las Islas.