La fiscalía aún no ha aprobado el regreso de Pedro Horrach

Pedro Horrach, el exfiscal Anticorrupción que, entre otros muchos casos, encabezó la acusación en el caso Nóos, ha pedido el reingreso a la fiscalía. Una petición oficial que presentó hace tres meses pero que, de momento, todavía no ha sido aceptada.

La razón de este retraso es que, debido a que en su caso se trata de una excedencia voluntaria, por delante de Horrach están todos los fiscales que aprobaron la última oposición y que todavía están pendientes de que se les designe un destino. Esta formalidad administrativa todavía se puede prolongar varios meses y, en todo caso, Horrach no tiene asegurada su vuelta a la fiscalía de Palma. Se le puede designar plaza en cualquier otra fiscalía del Estado.

Horrach lleva ocho años ejerciendo como abogado particular. Durante este tiempo las cosas le han ido, desde el punto de vista laboral, bastante bien. Trabaja en un despacho de Palma que tiene un gran cartera de clientes, tanto en Palma, como en el resto del país. De hecho, es muy rara la semana en la que el exfiscal no tenga que viajar, sobre todo a Madrid, para mantener reuniones con sus clientes.

El fiscal en excedencia entró en la administración judicial cuando apenas había cumplido los 25 años de edad. Ya ha cumplido los 33 años de antigüedad dentro de la carrera fiscal. En el caso de que se le otorgue una plaza en la fiscalía de Palma se convertiría en uno de los fiscales, no solo con más experiencia y con un bagaje profesional más importante, sino de los más veteranos.

Fuentes de la fiscalía de Palma han confirmado a este periódico que, en el caso de que se le designe una plaza en Mallorca, se le recibiría con los brazos abiertos. Horrach siempre mantuvo una relación muy estrecha con sus compañeros, que en todo momento le mostraron su apoyo cuando empezaron a surgir las duras críticas por su actuación profesional en el caso Nóos, precisamente porque desde el primer momento consideró que la infanta Cristina no debía ser juzgada porque no había cometido ningún delito.

Esta postura le llevó a mantener un serio enfrentamiento con el entonces juez Castro, que fue quien decidió, finalmente, llevar a juicio a la hermana del Rey. Sin embargo, el tribunal que juzgó el caso Nóos respaldó finalmente el criterio del entonces fiscal, ya que los jueces no apreciaron ninguna actuación delictiva encabezada por Cristina de Borbón. En cambio, Horrach sí mantuvo una postura muy firme contra el exduque Iñaki Urdangarín, que finalmente fue condenado a pena de prisión, aunque al cumplir los años de reclusión que le correspondían, ya saldó todas sus deudas con la fiscalía.

Horrach ha decidido que la etapa de abogado particular, a la que ha dedicado también una gran dedicación, ya llegado a su fin. Quiere regresar cuando antes a su antiguo oficio de fiscal, para el que tuvo que superar una complicada oposición, y volver a desempeñar la tarea que le corresponde como funcionario de la fiscalía. Lógicamente, en el momento que vuelva a ser nombrado fiscal, tendrá que abandonar todos los casos en los que ha ejercido como abogado, ya que ambas funciones son incompatibles. Horrach, según señalaron fuentes de su entorno, no descarta marcharse a otra ciudad si no se le ofrece regresar a la fiscalía de Palma porque no existe una plaza disponible.