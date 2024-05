Saturación turística en Baleares: El debate de la masificación de 2019 «ha vuelto» tras la pandemia

El debate de la masificación turística, que resonaba con fuerza en 2019, se «ha vuelto a poner encima de la mesa tras la pandemia». Se trata de un asunto de gran complejidad que «tiene mucho que ver con la movilidad». A corto plazo, en el caso de Baleares para mejorarla se ha de apostar por el refuerzo del transporte público y ordenar el flujo de turistas.

Esta es una de las reflexiones que lanzó ayer el consejero delegada de Universal Beach Hotels, Yannik Erhart, durante un coloquio organizado por KPMG y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) en la sede de la patronal empresarial, en Palma.

En el evento, Ignacio del Río, socio responsable de KPMG en Baleares, presentó las conclusiones del vigésimo informe Perspectivas Balears 2024, que «confirma el gran momento para el turismo» después de haber alcanzado en el ejercicio pasado la ocupación más alta de España, con el 76,4 %. De acuerdo con el análisis de la big four, el 82 % de los empresarios espera incrementar su facturación a pesar de la incertidumbre sobre la economía y un 38 % prevé aumentar o mantener la plantilla. Por otro lado, las previsiones sobre la economía nacional son cautas, el 51 % de los directivos encuestados cree que evolucionará a peor frente al 45 % que así lo estima de la media estatal. Al 77 % le preocupa retener el talento en las empresas.

Insistir con la estacionalidad

Durante el coloquio Erhart, tercera generación de la hotelera suiza, como destacó Del Río, preguntado sobre la masificación recordó que el debate que se ha abierto «ha vuelta a ponerse encima de la mesa tras la pandemia». Se trata, de una asunto complejo que preocupa a la población y es de índole mundial, subraya el directivo hotelero, apuntando, por ejemplo, al Machu Picchu o Venecia. La sensación de saturación «tiene mucho que ver con la movilidad , apunta el hotelero, porque las infraestructuras no han crecido y ese déficit no se puede solucionar a corto plazo. Lo que sí se puede es recurrir a «los datos» para mejorar el transporte público y ver hacia dónde se mueven los turistas de manera que se puedan ordenar los flujos de viajeros.

"Las grandes compañías hoteleras pueden ser las nuevas discográficas si no saben adaptarse"

Desde HBX Group (que engloba todas las marcas de Hotelbeds), su director de Innovación, José María Pestaña, señala el optimismo porque cada vez hay menos dependencia de la estacionalidad en las islas aunque hay que «insistir».

Teletrabajo

El auge del teletrabajo centró parte del debate. «La gente quiere libertad para moverse», advierte Yoann Blanc, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en Baleares. «Ahora todos los proyectos empiezan sin oficina», acotó. Pestaña expuso que en su compañía se combinan dos días de trabajo en la oficina y tres en remoto, más un mes para trabajar desde donde se quiera. Del Río añadió que en su compañía el teletrabajo ha puesto de manifiesto la necesidad del «sentido de pertenencia» y una elevada rotación.

Por otro lado, ante la irrupción de la tecnología, Blanc advierte que «las grandes compañías hoteleras pueden ser las nuevas discográficas si no saben adaptarse». En este sentido, apunta a que es «imposible que no impacten al turismo las gafas de realidad mixta; una parte de la gente no querrá seguir viajando». Erhart no lo comparte: «Ni robots ni gafas virtuales van a sustituir la experiencia con el servicio humano especializado».