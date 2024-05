La OCB prevé unos 5.000 asistentes a la Diada per la Llengua de este domingo

Un acto reivindicativo y la lectura de un manifiesto marcarán la Diada

Palma acogerá mañana la Diada per la Llengua, una concentración en defensa del catalán promulgada por la Obra Cultural Balear y que este año contará con el apoyo de Joves per la Llengua y su particular Correllengua.

La Diada empezará en la plaza de la Porta Pintada (cruce de la carrer de San Miquel con Oms). En este punto, se recibirá la llama del Correllengua por parte de la OCB, Joves de Mallorca per la Llengua y representantes de la sociedad civil, que seguirán el pasacalle por la calle de San Miquel hasta la plaza Mayor.

A las 18:30 horas se llegará a la plaza Mayor y se llevará a cabo el acto central, con la intervención de Pau Emili Muñoz, presidente de Jóvenes de Mallorca por la Lengua, la lectura del Manifiesto del Correllengua y la intervención del presidente del OCB, Antoni Llabrés.

Antes y después de los parlamentos del acto central, se pedirá al público asistente que levante unos mapas individuales de Mallorca que se habrán repartido previamente como acción colectiva. Además, para cerrar el acto los presentes entonarán al unísono La Balanguera.

También contará con la actuación de castellers (de Palma y Tramuntana, xeremiers y grupos de danza popular (Música Nostra y Magraners).

En 2019, última ocasión en que la OCB pudo celebrar su Diada per la Llengua antes de la pandemia, más de dos mil personas inundaron las calles del centro de Palma y coparon la Plaza Mayor en la última concentración en defensa del catalán. Ahora, se espera que mañana se duplique el número de asistentes.