Advierten que los informes de la ONU también afectan al caso de Balears

La Asociación Memoria de Mallorca advirtió este viernes al Govern de que deberá atenerse «a las consecuencias que se deriven» de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Balears que prevé aprobar a propuesta de Vox.

Después de que la ONU haya instado al Gobierno español a adoptar las «medidas necesarias» en relación con las «leyes de la concordia» impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla-León y la Comunidad Valenciana para garantizar «la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos», la entidad mallorquina aseguró que si el escrito no menciona el caso de Balears es porque todavía no se ha derogado su legislación al respecto.

Así, Memoria de Mallorca, que está en contacto con la Relatoría de Naciones Unidas que ha emitido los informes, aseguró ayer en un comunicado que si no se ha pronunciado sobre el caso balear es porque el Gobierno Español no lo ha denunciado, porque la ley balear todavía no se había derogado en el momento de la presentación de las denuncias.

Según la entidad memorialista, dado que el proceso se ha iniciado, porque el grupo parlamentario Vox registró el 10 de abril la proposición de ley para la derogación, y el Govern del PP ha manifestado que tendrá su apoyo, «los informes emitidos por Naciones Unidas indicando que las derogaciones atentan contra los derechos humanos también afectan al caso balear».

La asociación ha registrado un escrito ante la Conselleria de Presidencia del Govern advirtiendo de «la vulneración de los principios de los derechos humanos» que indican los relatores especiales de Naciones Unidas sobre «la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria». Uno de los relatores es Fabian Salvioli, que visitó en marzo de 2023 Mallorca y alabó públicamente las políticas que se estaban aplicando en Balears y que «emanan precisamente de la ley que ahora el PP quiere derogar, a petición de la ultraderecha de Vox», aseguró la entidad.

Memoria de Mallorca animó además a la ciudadanía a participar en la concentración Por la memoria y los Derechos Humanos, que ha convocado la Plataforma por la Memoria Democrática, el 2 de junio, a las 19 horas, en la Plaza de Cort de Palma.