‘Èpic bailoteo’ en Manacor con The Tyets

The Tyets hizo bailar y vibrar anoche a miles de personas en Manacor. El grupo catalán no defraudó a sus seguidores, entre ellos muchos menores que acudieron acompañados de sus familiares al concierto del 30 aniversario de Joves de Mallorca per la Llengua. La de ayer fue la primera actuación del dúo de Mataró en Mallorca en este 2024, pero anunciaron al público que pronto repetirán. Este año tienen previstos tres conciertos en las islas, según explicaron desde el escenario.

El grupo del Maresme, que el pasado año se convirtió en la revelación del panorama musical en Catalunya con su disco ‘Èpic solete’, deleitó a más de dos mil personas que se congregaron en el polígono industrial de Manacor. Con puntualidad suiza, a las once y media de la noche, arrancó su repertorio con ‘La Platja’, uno de los temas más pegadizos que hizo enloquecer a los fans.

Durante aproximadamente una hora, el público no dejó de saltar y danzar al ritmo de otras canciones que desataron la alegría como ‘Menorca’, ‘Bomba de Fum’, ‘Txarango al Canet Rock’, ‘El Tonteo’, ‘Clar que t’he trobat a faltar’, ‘Hamaking’, ‘Tornem a casa’, ‘Sumercat’ o ‘Let me alive’, entre otras.

Una sorpresa a mitad del concierto

El dúo formado por Oriol de Ramon y Xavier Coca tenía reservada una sorpresa para el público mallorquín a mitad del concierto: están preparando un nuevo disco. “Estamos trabajando duro. Lo estamos cocinando”, indicaron, mientras ‘en Coca’ hacía un gesto con la mano a modo de remover una olla. Los asistentes rompieron en aplausos.

El concierto fue ‘in crescendo’ a medida que se acercaba el final. Los jóvenes congregados corearon al unísono versiones que empezaron en un formato más íntimo como ‘De l’1 al què’ o ‘Desembre’. Y con ‘Bailoteo’ y ‘Olivia’ se produjo de nuevo una explosión de energía.

Concierto de The Tyets ayer en Manacor. / B. Palau

El colofón, como suelen hacer los The Tyets para acabar sus conciertos, vino con su tema estrella: ‘Coti x Coti’. La popular canción que mezcla estilos de música urbana como el reggaeton y tradicional como la sardana ha conseguido ser disco de oro y de platino. Este sencillo ha superado los 20 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

El pasado mes de marzo, The Tyets fueron galardonados con cuatro Premios Enderrock: 'Mejor artista', 'Mejor disco de música urbana' y 'Mejor canción', además del premio de la crítica a 'Mejor artista del año’.

Antes de su actuación, fue el turno de Maria Hein, que el pasado mes de noviembre sacó su segundo álbum ‘Tot allò que no sap ningú’. Con una gran puesta en escena, la cantante felanitxera utilizó sonidos más electrónicos. Uno de sus temas más conocidos y esperados fue su versión electrónica de la popular canción ‘La dama de Mallorca’.

La felanitxera Maria Hein, ayer en el concierto en Manacor. / B. Palau

El cartel del concierto para conmemorar el 30 aniversario de Joves de Mallorca per la Llengua lo cerraron Plan-ET y Lluca. Antes de la actuación de The Tyets, desde la entidad juvenil quisieron agradecer a todas las personas que contribuyeron a su nacimiento en 1994 y apostaron por los niños y niñas de las islas de ahora, que serán el futuro de la asociación cultural.

El evento de anoche, en el que participaron voluntarios y en el que hubo un despliegue de seguridad por parte de la Policía Local de Manacor, ha contado con la colaboración de la Obra Cultural Balear, el Ayuntamiento de Manacor y el Institut d’Estudis Baleàrics.