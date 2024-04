Sumar defiende a Armengol al no tener ninguna investigación abierta

El diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes', Gerardo Pisarello, defendió a la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, en relación a la trama Koldo al subrayar que no tiene ninguna razón para dudar de ella ni tampoco tiene investigación abierta por presunta corrupción. De esta forma, diferenció la situación de Armengol frente a otros casos que «claman al cielo» como la acusación de fraude fiscal contra la pareja de la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo trasladó ayer en rueda de prensa cuestionado por la decisión del PP de citar a la presidenta del Congreso en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo', así como su exigencia de que dimita. De cara a las comisiones parlamentarias que se desplegarán tanto en el Congreso como en el Senado sobre el caso mascarillas, Pisarello desgranó que su grupo es partidario de que se «pongan luces y taquígrafos» para que se investigue «todo».No obstante, precisó que no piensan que «todo el mundo sea igual», dado que hay casos como el de la pareja de Ayuso que «claman al cielo», al relatar que su novio se habría beneficiado de forma «ostensible» de contratos de la Comunidad de Madrid y «reconoció su desfalco a hacienda». «Allí (en referencia al caso de la pareja de Ayuso) hay investigaciones de la Audiencia, hay actuaciones de Fiscalía y hay otros casos en donde eso no se está produciendo», agregó el diputado de Sumar en referencia a Armengol.

José Vicente Marí Bosó junto a miembros de la comisión. | PP / agencias. palma

De esta forma, agregó que no tiene ninguna razón para dudar de la actuación de Armengol durante su etapa como presidenta de Baleares, para añadir que no da credibilidad a los «bulos» propiciados por la derecha sobre supuestos contactos con la trama ‘Koldo’ cuando estaba en el Ejecutivo balear. Por otro lado, en relación a la investigación que se lleva a cabo en el Congreso, el diputado popular balear José Vicente Marí Bosó será el vicepresidente segundo de la comisión. Un día después de que en el Senado echara a andar una comisión de investigación sobre la trama Koldo a instancias del PP, el Congreso constituyó otra comisión impulsada por el PSOE y que persigue investigar los «hechos y responsabilidades» en torno a los procesos de contratación de material sanitario durante la pandemia con el fin de concluir con «enseñanzas». En este sentido, Marí recordó que se trata de un caso que «ha supuesto la apertura de un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional con más de veinte detenciones y que afecta al núcleo duro de la dirección del PSOE», en relación a Sánchez; a sus secretarios de Organización Ábalos y Cerdán; a los ministros Marlaska y Torres, y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Armengol, que «en todas estas semanas ha sido incapaz de ofrecer una explicación adecuada y no ha querido asumir responsabilidad en ningún caso».

«El Partido Popular va a participar y trabajar en esta comisión para obtener las explicaciones que no se han dado hasta el momento y depurar las responsabilidades políticas que en ningún caso se han querido depurar. No vamos a entrar en las excusas del PSOE de que todo el mundo es igual, que no tienen otro objetivo que eludir su responsabilidad en esta trama», concluyó el diputado.