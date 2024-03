Jorge Tera: «El trabajo a turnos en los hospitales tritura a las enfermeras»

Valóreme los resultados de las recientes elecciones sindicales del Servei de Salut.

Muy satisfactorios. Hemos ganado las elecciones en todas las juntas de personal del IB-Salut, somos la fuerza sindical mayoritaria. Estaremos en torno al 28% o 30% de representatividad en la mesa sectorial dependiendo de si a CCOO se le reconoce la representatividad o solo la presencia…

¿Tiene alguna noticia sobre si CCOO va a ser admitido en la mesa sectorial con voz y voto o tan solo con voz?

Hemos hecho una consulta a Función Pública. Me han enviado una serie de sentencias desde la sede estatal en las que se fija que tienen que estar sí o sí por su condición de sindicato más representativo pero solo con voz y con derecho a firmar acuerdos, pero sin la representatividad del 8,5% que han conseguido en las urnas (una condición para formar parte de la mesa sectorial de Sanidad es alcanzar un mínimo del 10% de los votos para todas las fuerzas sindicales excepto para UGT y CCOO por su representatividad en todo el país). Si esto es así, no nos restaría fuerza a los sindicatos que sí hemos alcanzado el 10%. Veremos qué determina Función Pública.

Si a CCOO se le niega el voto, entre SATSE y el sindicato médico tendrían mayoría en mesa sectorial, ¿qué implica esa mayoría?

Para firmar acuerdos en mesa sectorial tiene que estar la Administración, con una representación del 50%, y la parte social, que tiene el 50% del voto ponderado. Te pongo un ejemplo muy fácil. El acuerdo del solape de jornada de 2018 (la contabilización del tiempo en el que las enfermeras comunican las incidencias y asuntos pendientes a las compañeras que les relevan) se firmó exclusivamente con los votos del sindicato médico y de nosotros, teníamos entre ambos un 52% de la representatividad. El resto de sindicatos votaron en contra.

Recuérdeme el porcentaje que tendrían ustedes y el Simebal si se le niega a CCOO su representatividad.

Superaríamos el 50% y podríamos alcanzar acuerdos sin depender del resto de sindicatos.

Objetivos factibles después de esta victoria electoral para estos cuatro años.

Hay tres grandes objetivos de carácter estatal. El primero de ellos, grupo A, no seguir en el subgrupo A2 que tenemos desde el estatuto básico del empleado público desde hace 17 años porque nuestra profesión venía de una diplomatura. Ahora somos un grado como un psicólogo o un abogado y sin embargo seguimos transitoriamente encuadrados en el A2. Es una de las grandes luchas de la profesión a nivel estatal. Deberíamos estar en un grupo A con el resto de graduados universitarios.

¿Cómo los médicos?

No, ellos son un caso especial. Tienen más formación y más responsabilidad. Contrariamente a lo que se piensa, nosotros no queremos ser como los médicos, pero sí queremos ser como un psicólogo, como un farmacéutico, como un abogado o como un licenciado en empresariales. Estos últimos entran en el IB-Salut con 4 años de carrera con un A1 directamente mientras que una comadrona con cuatro años de formación y dos de especialidad va directamente al grupo A2 sin posibilidad de crecer. Sí queremos ser como esas profesiones que tienen la misma formación que nosotros.

¿Qué implicaría salarialmente este reconocimiento?

Unos dos mil euros brutos anuales. Pero hablamos de cientos de miles de profesionales en el conjunto del Estado. Solo de enfermeras en el ámbito del Sistema Nacional de Salud hablamos de unas 250.000 groso modo. Todo es dinero y también tenemos la presión de otros colectivos que no quieren que nos equiparemos.

¿Cuántas enfermeras hay colegiadas en Balears?

Unas siete mil.

¿Sabe si hay muchas de ellas que compaginan su trabajo en la pública con la privada?

Muchísimas. Ahora mismo las plantillas de la privada están en un 80% cubiertas por gente que dobla de la pública. Ahora mismo se les facilita el porcentaje de jornada que quieran ir. A media, a un tercio o a un cuarto de jornada. Porque no hay enfermeras y las condiciones de la sanidad privada son muchísimo peores. Además, se han quedado sin plantillas propias, tienen alguna gente antigua que estimamos en un 20% o un 25% , pero para cubrir el resto están nutriéndose de gente del ámbito público que dobla su jornada.

Estábamos con los tres objetivos estatales...

Sí. El segundo sería la jubilación voluntaria anticipada. Ya está demostrado científicamente que el trabajo a turnos o el trabajo de noche durante toda una vida como hacen las enfermeras del hospital o las de Primaria que hacen guardias, tiene unas repercusiones en la salud física y mental. Por eso nosotros también queremos tener como otras profesiones la posibilidad de jubilarnos anticipadamente de forma voluntaria.

¿A qué edad?

Sesenta o sesenta y un años. Ahora no tenemos ni la posibilidad de hacer una jubilación parcial. En el ámbito estatutario no existe esta posibilidad.

¿Y el tercero?

Trabajamos por implantar la figura de la enfermera escolar a nivel de todas las CC AA. Es la parte que falta de la cronicidad. Cada vez tenemos más obesidad infantil, hay un rebrote de las enfermedades de transmisión sexual, de consumo de sustancias de todo tipo entre los adolescentes, conductas de acoso... Y todo esto no hace más que subir y subir y subir. Es obvio que se necesita una educación sanitaria desde pequeño, que es cuando los chavales lo absorben todo.

¿Cómo lo implantaría?

Pensamos que debería haber una enfermera en cada colegio o al menos en cada zona de salud que se ocupe exclusivamente de hacer educación y asistir sanitariamente a los colegios.

¿Procederían estas enfermeras del centro de salud más cercano a las escuelas?

Sí, somos partidarios que estuvieran integradas en el equipo de Atención Primaria pero, ¡ojo!, solo con esta misión. No que un día vaya una y un día otra. Que se dedique con exclusividad para garantizar la continuidad asistencial. Podría ser una enfermera general o especialista en pediatría y también podría tutelar a los colegios de esa zona de salud de manera que se implante esa educación sanitaria de manera normalizada, no sé si de manera curricular o como extraescolar.

Estos son los tres principales objetivos de su sindicato a nivel estatal...

Sí. También trabajamos en temas de género porque somos una profesión con un 85% de mujeres y respecto al grupo A que te he comentado antes no solo es importante a nivel salarial, si no también a nivel de reconocimiento. Veta mucho el acceso a cargos de gestión. En algunas comunidades no puedes acceder a un cargo de gerente si no tienes un nivel A1. Cosas de este tipo son un techo de cristal que tenemos que romper.

Vamos a nivel autonómico. ¿En qué batallas se van a meter en estos próximos 4 años?

Retomar la carrera profesional es una prioridad. El Gobierno actual se ha comprometido a hacerlo. Desde el año 2018 nadie ha podido acceder a ella ni ascender de nivel. Hay que ver cómo se recuperan esos niveles y ese dinero.

¿Han estimado cuántas enfermeras se beneficiarán de esta reactivación del complemento y el desembolso que deberá hacer la comunidad?

Llevamos ya dos años captando reclamaciones de enfermeras que deberían haber pasado de nivel o haber accedido a la carrera profesional tras llevar cinco años en el sistema. Tenemos ya casi tres mil reclamaciones administrativas que se están judicializando en paquetes de demandas de unas 150 o 200 personas. Ten en cuenta que estas reclamaciones son de afiliadas nuestras, pero puede haber más.

¿Y dinero?

Es imposible de calcular. Habría que estudiar caso por caso. Pero está claro que son muchos millones de euros. Haciendo un cálculo somero, si estas tres mil enfermeras han superado un nivel junto a los cinco años de atrasos, nos pondríamos en unos 36 millones de euros solo para el colectivo de enfermería. Pero esto es yendo al tope porque no todas estas tres mil enfermeras tienen cinco años de atrasos. Algunas habrán accedido en 2020, otras en 2022... Es imposible de calcular. Me estás pidiendo una cifra que no te puedo dar.

Y eso que solo estamos hablando de las enfermeras cuando este complemento se paga ya a todo el personal del IB-Salut...

Sí. Se reguló en la legislación sanitaria de 2003 aunque inicialmente solo era para médicos y enfermeras, para el personal sanitario...

¿Qué piensa de que ahora la cobren hasta los auxiliares administrativos y los celadores?

Creo que estaba ideada para incentivar a las profesiones sanitarias, que son las que tienen titulación universitaria. Para nosotros un sistema más idóneo sería establecer algún incentivo para el resto de categorías con criterios de productividad y no una carrera profesional donde tienes que meter criterios de desarrollo profesional. Un celador no te puede presentar un proyecto de investigación porque no tiene la formación para ello. Nosotros tenemos un órgano que nos regula, la comisión de formación continuada, que acredita que lo que estás haciendo es útil para el sistema nacional de salud. Hay profesiones dentro del sistema que no pueden acreditar estas cosas. Al final ha quedado en café para todos.

¿Qué otros retos se marcan?

Tenemos un gran objetivo para esta legislatura que es el de mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras de hospital, una asignatura pendiente. El hospital es una trituradora de enfermeras. Con turnos cambiantes de mañana, tarde y noche, con festivos, 24/7 (veinticuatro horas al día los siete días de la semana), que dicen ahora los chavales, es imposible llevar una vida normal con esos horarios. Después de veinte años así la gente se quema y busca una plaza mejor, por ejemplo en consultas externas que son de lunes a viernes en horario de mañana. Y no tienen la posibilidad de mejorar sus salarios con las guardias.

¿Cómo?

Hemos hecho una encuesta entre unas 600 enfermeras y han contestado que preferirían un sistema de 12 horas que les permitiría conciliar mejor su vida personal y laboral. Estamos elaborando una propuesta para modificar los turnos laborales que ya conoce el Servei de Salut porque en Eivissa ya está implantado, en Menorca se está implantando con éxito y tenemos el comarcal de Manacor que comenzó así. La mayoría de la gente trabaja a turnos de doce horas. Hay gente que vive en Palma y no se mueve de del comarcal por ese sistema de trabajo. El turno de doce horas hace que tengas que ir tres días a trabajar y cuatro que ya no vas, lo que te permite conciliar tu vida familiar. Vamos a promover un sistema de turnos de 12 horas o bien mixto en el que convivan turnos de 12 y 7 horas. Mejoraríamos mucho la calidad de vida de las enfermeras sin incrementar costes.

Jorge Tera, en la sede del SATSE. / MANU MIELNIEZUK

«No permitiremos que la consellera médica aplique rebajas a la profesión»

¿Favoreció la anterior consellera de Salud a las enfermeras?

Es difícil decirlo así. Puso algunas piezas en su sitio, aunque quedaron muchas sin poner. Tuvo la valentía de poner a dos enfermeras de coordinadoras de centros de salud, un asunto que tiene judicializado el sindicato médico y veremos cómo acaba. Y los centros de salud han funcionado con perfecta normalidad.

¿Los centros de salud no tienen un coordinador médico y una coordinadora de enfermería?

El cargo del que te hablo es el del director de zona básica de salud, la persona que gestiona el centro. Luego puedes tener un coordinador médico clínico para los facultativos porque una enfermera no le va a decir a los médicos qué tienen que hacer. Lo que suele ocurrir es que el coordinador médico suele llevar también la dirección pero en el caso del que te hablo dos coordinadoras de enfermería eran al mismo tiempo las directoras.

¿Y qué nota le da al desempeño de la Conselleria?

A rasgos generales ha funcionado bien y nadie ha puesto en cuestión que la dirigiera una enfermera. Nos han quedado muchas peticiones por hacer que seguiremos reclamando en esta legislatura. Porque el hecho de que haya una médica al frente no nos va a parar.

¿No temen que ese hecho provoque una temporada de «rebajas» para la profesión enfermera en esta comunidad?

No lo vamos a permitir. Además, sería muy difícil dar pasos atrás en esta profesión porque va a ser la profesión sanitaria del futuro. Tenemos ya una población muy envejecida pero las proyecciones a diez o quince años pintan un panorama tremendo. Necesitaremos muchos proveedores de cuidados para pacientes crónico que pueden asumir los médicos porque tienen mucha patología aguda que atender. Y hay que canalizar la atención a la cronicidad hacia la profesión enfermera.

«Vamos a denunciar el intrusismo de la privada con técnicos y auxiliares»

¿Cuál es el principal motivo de la tirantez del SATSE con la sanidad privada? Y más en concreto con el grupo Juaneda.

Con todos. Lo que pasa es que Juaneda está por debajo de las condiciones laborales de Quirónsalud. Pero el conflicto es con todos. Acabamos de demandar a Quirón por el solape de jornada. En el ámbito privado no han querido ni negociar este asunto. Lo hemos llevado a los dos o tres últimos convenios colectivos proponiéndoles que la enfermera fichara al entrar a trabajar y se han negado en redondo. Además, tienen la suerte de contar con CCOO y UGT que les están firmando unos convenios que son un insulto para nuestra profesión.

¿Por qué?

Solo con el anterior convenio, en los años 21, 22 y 23, los profesionales han perdido un 10% de poder adquisitivo. Eso es lo que están firmando CCOO y UGT, que son mayoritarios en el ámbito privado.

¿Qué salarios perciben las enfermeras en la privada?

Entre 500 y 600 euros brutos inferiores a los de la pública. Las noches no se cobran si son ocasionales, por los festivos pagan una miseria y las cargas de trabajo son tremendas.

¿Cuántos pacientes llevan?

Mientras que una enfermera de Son Espases puede llevar a entre diez y doce pacientes en turno de día, una de la privada puede llevar a entre veinte y veintidós.

¿Y las ratios de críticos?

Mientras en los hospitales públicos ya está estandarizado que haya una por cada dos pacientes de UCI, en la privada llevan hasta cinco. Imagínate el nivel de calidad asistencial que conlleva que una sola enfermera atienda a cinco pacientes críticos.

¿Cuál va a ser la próxima batalla?

Pararles los pies en la promoción de las auxiliares de enfermería y de los técnicos con los que están fomentando el intrusismo en nuestra profesión para suplir a las enfermeras que no tienen. Vamos a denunciarlo y a intentar implicar al Colegio de Enfermería porque el intrusismo es competencia suya.

Suscríbete para seguir leyendo