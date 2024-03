Boulevard: Obras en Paseo Marítimo, queda año y medio; Baluarte del Príncipe, un año

No es exagerado calificar al ibicenco Elías Torres Tur de artífice de la Palma postcontemporánea. El Paseo Marítimo es la apoteosis de intervenciones pretéritas en que se impuso a la polémica, desde el Castell de Bellver hasta la brillantez indiscutible de Ses Voltes. Sin embargo, solo fue genial en el concurso de ideas del ParcBIT, cuando presentó un proyecto que se limitaba a reproducir el pueblo de Sencelles en la nueva ubicación. Es la idea más valiente de Mallorca, por supuesto irrealizable.

Elías Torres tiene tanto que decir que no habla. Sin embargo, consigo en un breve intercambio que el Premio Nacional de Arquitectura le imponga un plazo a su magno proyecto en el Paseo Marítimo. «Queda un año, para acabarlo, quizá un año y medio». El autor de la reforma recuerda que «dependemos de la ingeniería y de la Autoridad Portuaria». Mi memoria es el juez más afinado, y me hubiera gustado que el ibicenco se repitiera a sí mismo en el ParcBIT, superponiendo a la fachada de Palma su magnífica imagen anterior a la reforma. Con la pasarela de la piscina del Mediterráneo incluida.

Torres es un arquitecto que piensa, así que me justifica su parquedad por la delegación sobre su trabajo. «Han de hablar las obras», se disculpa, tal vez una solicitud de paciencia a los palmesanos que hoy se aventuran en la tortura de un Paseo Marítimo libanizado. Y por si la mayor reestructuración de la historia de la ciudad fuera insuficiente, el arquitecto baraja un segundo proyecto capital. La quiebra de la constructora paralizó la reforma del Baluarte del Príncipe, el autor se muestra feliz ante la reactivación de Cort y se atreve con un calendario. «Queda un diez por ciento para rematar el Baluard, estamos hablando de un año de trabajo». La Palma de Torres se hace esperar.

Si le admiró la confraternización de PP/Vox con la actividad favorita de Son Banya, desplácese a los aledaños de la casa consistorial para observar otra alianza antinatura propiciada por las ultraderechas de Cort. Palma ha logrado el hermanamiento de los Louis Vuitton, a cincuenta metros se enfrentan las colas en la sede oficial de la marca en el Borne, y las imitaciones del mayor top manta de la historia de la ciudad en s’Hort del Rei. Qué callados se lo tenían los conservadores, con su lema de «donde esté una copia, que se quite el original». No queremos ni imaginar las blasfemias de los fulgencios, si el macromercadillo pirata coincidiera con un ayuntamiento de izquierdas.

Redacción Mallorca

Disfrutar Mallorca a caballo suena a utopía, pero la imagen que hoy nos ilustra se convierte en la demostración de que los cuadrúpedos comparten el asfalto. Cuatro ejemplares, con sus respectivos jinetes a cuestas, se atreven ahora mismo con la marabunta de una rotonda en la carretera de Sóller. El código de circulación les franquea el paso, pues solo tienen vedadas las autopistas y las autovías. La edición digital les trasladará al vídeo completo de esta aventura asfaltada.

Caballos sobre el asfalto, la última incorporación a las rotondas mallorquinas, el código de circulación les franquea el paso. / DM

Y recuerde, en ningún caso paga el PSOE únicamente las facturas de Koldo. Abona en realidad los atrasos por los trece muertos de Sant Llorenç, los abusos a menores bajo tutela saldados con la promoción de los responsables, la apropiación indebida de vacunas o la colocación de un matrimonio completo al frente de una conselleria.

Gabriel Le Senne, el restaurado president del Parlament, anuncia con antelación y anota religiosamente su agenda de actividades, con un detalle que por fuerza hemos de envidiarle quienes no compartimos su pasión por la ley y el orden. Una entrega de premios, una visita. Sin embargo, no he podido localizar su asistencia el pasado fin de semana a la inauguración del Dalia Club en el Terreno, en compañía de otras distinguidísimas autoridades como el alcalde Jaime Martínez o el superalcalde Javier Bonet. La brillantez del acto bien merecía una reseña oficial, así como la inclusión en la página web parlamentaria de las fotos de los representantes públicos, en muy grata compañía.

Reflexión dominical académica: «Historiadores que se sienten obligados a demostrar que saben más de Napoleón que Joaquin Phoenix».

